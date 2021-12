Une autre recrue défensive de Clemson se désengage à la suite de la sortie de Venables; Comment cela affecte-t-il l’OU ?

En seulement quatre jours depuis la nouvelle du retour de Brent Venables au « Palace on the Prairie », Clemson a perdu sa deuxième recrue défensive de sa classe 2022. La sécurité quatre étoiles Keon Sabb a donné le coup d’envoi avec un désengagement plus tôt dans la semaine. L’ailier défensif quatre étoiles 2022 Jihaad Campbell a décidé de renoncer à son engagement quelques jours plus tard.

Campbell et Sabb jouent tous les deux pour l’IMG Academy à Bradenton, en Floride. En outre, les deux représentaient également des engagements d’été.

Campbell est une recrue du top 100 et est un joueur qui change la donne qui ne fait probablement qu’effleurer la surface de ce qu’il peut être. Son potentiel ne grandira qu’après avoir intégré un programme collégial de musculation et de conditionnement physique et après avoir passé plus de temps à perfectionner sa technique.

Campbell est un autre défenseur de Clemson qui a été principalement recruté par Brent Venables. Le thème récent des dernières semaines dans le monde du recrutement est de se rappeler que les recrues nouent généralement des liens plus forts avec les entraîneurs qu’avec les universités.

Lorsque ces entraîneurs déménagent dans différentes écoles pour différents emplois, les enfants se retirent généralement de leur engagement à réévaluer leurs options.

Il est difficile de ne pas croire que c’est aussi le cas pour Campbell. La Floride, la Géorgie et l’État de l’Ohio sont quelques-unes des écoles qui ont reçu la visite de Campbell au cours de son processus de recrutement. Il pourrait très bien revenir sur l’une de ces écoles s’ils ont de la place et le prendront.

Campbell a été recruté et offert par l’Oklahoma. L’homme principal de l’Oklahoma à l’époque était Jamar Cain, qui n’est plus un entraîneur de l’Oklahoma et est depuis devenu entraîneur défensif et co-coordinateur défensif de Lincoln Riley à l’USC. On pourrait imaginer que son offre tient toujours.

Les Sooners n’ont pas officiellement d’entraîneur défensif, bien qu’il y ait de sérieuses spéculations selon lesquelles Miguel Chavis (un ancien entraîneur du développement des joueurs de Clemson) occupera ce rôle. Jusqu’à ce que cela soit finalisé ou vraiment confirmé, si une offre est publiée ou s’il y a une communication entre Campbell et l’Oklahoma, c’est probablement parce que Brent Venables, qui était son homme de référence à Clemson, dirige à nouveau son recrutement.

L’histoire continue

Avec la période de signature précoce dans une semaine et la journée nationale de signature en février, la deuxième vague de recrutement de Campbell devra avancer rapidement. Les Sooners auront probablement de la place pour lui s’il y avait un intérêt mutuel des deux côtés. Cela se prépare pour une fin intéressante à un autre cycle de recrutement fou.

