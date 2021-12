Une autre saison des géants gaspillés, les progrès de Zach Wilson et les inquiétudes des filets avec Evan Roberts

JJ était à Miami pour Giants-Dolphins et s’ouvre sur la démonstration déprimante de Joe Judge, Saquon Barkley et d’autres (00:28) avant d’expliquer pourquoi les Jets devraient se sentir bien à propos de ce qu’ils ont vu de Zach Wilson malgré la défaite contre les Eagles (7:25). Ensuite, il discute avec Evan Roberts de WFAN pour savoir pourquoi le manager des Mets n’a pas vraiment d’importance, ce qu’il pense de ses Nets et pourquoi il n’a aucune confiance en James Harden (14:15). Enfin, JJ le clôt avec quelques messages vocaux d’auditeurs et se prépare à un énorme match de football du lundi soir entre les Bills et les Patriots (35:01).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invité : Evan Roberts

Producteur : Steve Ceruti

S’abonner: Spotify