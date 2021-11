Une autre série de sorties de la WWE, dont Keith Lee

Un épisode spécial de The Masked Man Show cette semaine. Dave et Kaz discutent des dernières sorties de la WWE, y compris les anciens champions NXT Keith Lee et Karrion Kross (02:27). En outre, ils envoient des pensées et des prières à Jon Moxley, qui entre dans un programme de traitement de l’alcoolisme pour patients hospitalisés (31:37). Enfin, nous avons un nouveau spectacle ajouté au flux Ringer Wrestling Show (44:46).

Hôtes : David Shoemaker et Kazeem Famuyide

Producteur : Brian H. Waters

