Une autre série Star Trek est en préparation chez Paramount+, alors qu’est-ce que cela signifie pour Picard et les autres ?

Actuellement, Paramount+ propose Star Trek : Discovery, Picard, Short Treks, Lower Decks, Strange New Worlds et Prodigy. Comme les spectacles les plus titrés de ce groupe, il semble probable que Discovery et Picard seraient les premiers à se terminer. Si Alex Kurtzman et Julie McNamara voulaient vraiment attendre la fin d’une émission de Star Trek avant d’en commencer une autre, ce seraient apparemment les candidats évidents. Cela dit, Picard travaille toujours sur la saison 2, ce qui donne l’impression qu’elle ne devrait pas déjà être sur le point de se terminer.