Une autre soirée émouvante arrive à Ecatepec

Avec la participation possible de l’ancien champion du monde Johnny González, en plus d’autres rencontres pleines d’émotions à l’horizon, c’est la soirée de boxe qui devrait se dérouler le 23 juillet à Ecatepec, Etat de Mexico.

Cela a été annoncé par le directeur général du promoteur de la Décision Divisée, Alejandro Reyes, qui, en association avec Silva Boxing, présentera la fonction.

« La première défense du championnat national des super-welters au pouvoir de Ricardo Bañuelos est prévue. De plus, il est prévu que huit et dix boxeurs ronds participeront à la même fonction. Nous avons envisagé les débuts de ‘Votis’, un poids mouche qui a des qualités, il se battra avec le petit-fils de l’ancien champion du monde Chucho Castillo », a-t-il déclaré.

“Breilor Terán se battra également, un Vénézuélien qui a déjà combattu avec le champion du monde WBO poids plume, Emmanuel Navarrete, il a également combattu contre un autre ancien champion comme Juan Carlos Reveco et contre Julio” Pollito “Ceja, c’est-à-dire qu’il a de l’expérience et du niveau . Il combat huit rounds et attend de jouer un autre combat pour le titre.

Le jeune promoteur a indiqué qu’il avait prévu de “combattre Moisés Fuentes, qui pourrait le faire contre le ‘Général’ Cuellar mais il doit être bien défini. Nous sommes l’un des promoteurs qui ont boxé pendant la saison pandémique de Covid-19, nous avons co-promotionné jusqu’à présent six fonctions, dont trois avec Silva Boxing et le même nombre avec Chiquita González », a-t-il déclaré.

Le lieu de la cérémonie du 23 juillet « sera dans une arène à Ecatepec où bon nombre de fans pourront y entrer. Il ne reste plus qu’à confirmer l’éventuelle participation de Johnny González qui serait à l’affiche de la soirée ou en tout cas, ce serait Bañuelos défendant sa ceinture. Nous devons attendre, nous y travaillons et j’espère que cela se concrétisera ».

Pour couronner le tout, Alejandro Reyes a demandé aux fans “de soutenir la boxe nationale, de soutenir le talent de notre pays, la boxe dans la Métropole a de bons interprètes, il s’agit de les soutenir, que les gens leur apportent leur soutien, à la fois en allant aux arènes comme les regarder à la télévision ou sur Internet ».