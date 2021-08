Une autre sortie de Cy Young Walker Buehler manque le prix de la victoire

in

Walker Buehler reste le bras de confiance du Dodgers des anges. Dans les matchs importants, le droitier ferme le robinet et atteindre les bases est un exploit. Sans parler de combien il faut pour combiner une annotation.

Ce scénario a été répété lors du match de mercredi contre les Padres de San Diego. Marcheur Il a lancé en 6 manches 2/3 pour ne pas permettre un score net (le seul dans le match jusqu’au moment de son départ a été entaché par l’erreur du joueur de deuxième but Trea Turner au premier tir)

Ligne finale de Buehler : 6 2/3 IP, 3 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 8 K Il a une meilleure MPM de 2.02 en Ligue majeure. Le seul partant qualifié avec un meilleur WHIP que le sien (0,92) est son coéquipier Scherzer (0,91). – Dodger Insider (@DodgerInsider) 26 août 2021

Il n’a commencé à commencer que quatre fois, trois avec des simples et un gratuitement (le dernier frappeur qu’il a affronté). Huit retraits au bâton et portant sa MPM à 2,02 à la fin de sa performance sont des ornements supplémentaires à une nuit d’une autre galaxie.

La vitesse moyenne des coups qui l’ont frappé n’était que de 80,3 mph et il a réparti cinq retraits au bâton parmi trois membres de la royauté du baseball, Fernando Tatis Jr., Many Machado et Erick Hosmer.

Après le départ sur blessure de Jacob DeGrom la droite du Dodgers il fait partie de ceux qui ont réalisé des performances exceptionnelles et une stabilité incroyable.

Marcheur Il vient d’une saison 2020 au cours de laquelle des ampoules à la main droite l’ont empêché de fonctionner à pleine capacité, mais en 2021, il nage comme un poisson dans l’eau.