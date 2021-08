Une autre star a COVID-19 au milieu de l’épidémie familiale de Kailyn Lowry

Ce n’est pas seulement Kailyn Lowry qui se remet de COVID-19 dans le casting de Teen Mom 2. La nouvelle venue Ashley Jones a également contracté le virus, a partagé sa mère Pastor Tea sur Instagram cette semaine, demandant aux fans de “prier s’il vous plaît pour un prompt rétablissement alors qu’Ashley se remet de COVID-19”. Partageant une photo d’Ashley lors de la réunion de la saison MTV, Tea a ajouté que la famille de Jones s’attendait à un “récupération complète” d’elle bientôt.

“Nous envoyons toutes nos prières à la maison d’Ashley alors qu’elle combat le COVID-19”, a écrit Tea. “Elle va bien à la lumière de…. Mais nous nous attendons à un rétablissement complet en un rien de temps. Merci pour vos prières et votre soutien si nécessaires. Nous l’apprécions sincèrement et vraiment.”

Le diagnostic COVID de Lowry a fait des vagues dans le monde de Teen Mom 2 alors qu’elle annonçait son diagnostic peu de temps après son retour de la République dominicaine avec ses quatre enfants et sa co-star Leah Messer. Sur son podcast Baby Mamas, No Drama, Lowry a déclaré qu’elle avait été testée négative à deux reprises – une fois avant de quitter la République dominicaine et une fois de plus à son retour à la maison – mais avait été testée positive peu de temps après son retour.

“Je savais parce que je me sentais comme s- toute la semaine et une fois que j’ai perdu mon goût et mon odeur, je savais ce que c’était. Je savais”, a déclaré Lowry, ajoutant qu’elle “n’aurait pas été entourée de gens” si elle avait su qu’elle était positif. La star de télé-réalité, qui a déclaré publiquement qu’elle ne se ferait pas vacciner, a admis que c’était la deuxième fois qu’elle traitait avec COVID ainsi qu’avec son fils de 7 ans, Lincoln. Ses quatre fils ont contracté COVID cette fois-ci, mais Lowry a déclaré qu’ils étaient « asymptomatiques ».

En plus de Lowry et de ses garçons, le podcasteur a déclaré que le père de Lincoln, l’ex-mari Javi Marroquin, avait également été testé positif après avoir envoyé le petit garçon chez lui. “J’ai envoyé Lincoln chez Javi, parce qu’ils l’avaient en mars… [Lincoln] testé positif, Javi a été testé positif”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais même pas comment cela s’est passé.”

Le partenaire de podcast de Lowry, Vee Torres, a également été testé positif pour COVID après avoir enregistré avec Lowry à son retour de vacances, mais Torres a déclaré que sa fille et son mari s’étaient isolés d’elle et avaient réussi à être négatifs jusqu’à présent. Messer, qui a voyagé avec Lowry en République dominicaine, a été testée négative pour le virus, disant aux fans qu’elle était “absolument” vaccinée.