Une autre star de la Ligue de la justice vient de sauter sur la campagne de restauration de la campagne SnyderVerse et a partagé une photo sympa

Chaque petit soutien aide lorsqu’une campagne comme celle-ci tente de progresser, et les votes de confiance des membres de la distribution de la Justice League devraient avoir un poids supplémentaire. Naturellement, nous pouvons comprendre pourquoi Joe Manganiello appellerait à la restauration du SnyderVerse. À tout le moins, nous savons que son Deathstroke devait être une partie importante du film Batman que Ben Affleck a presque réalisé et joué. L’intrigue de ce film aurait vu Slade Wilson (Manganiello) déchirer Bruce Wayne morceau par morceau – c’est pourquoi il est important que la Snyder Cut of Justice League se termine avec Lex Luthor (Jesse Eisenberg) révélant l’identité de Batman à Deathstroke.