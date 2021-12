Le groupe SHIELD se reforme pour Secret Invasion. Cobie Smulders jouera dans la dernière série Marvel Studios pour Disney +, qui inclut déjà Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn dans leurs précédents rôles de Marvel Cinematic Universe dans l’émission en six épisodes. Invasion secrète a commencé la production cet automne et sera présentée l’année prochaine dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Smulders sera de retour en tant qu’agent du SHIELD Maria Hill, a rapporté Deadline mercredi. L’ancienne star de How I Met Your Mother a d’abord joué le rôle dans The Avengers (2012), puis a repris le rôle dans Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) , Avengers : Endgame (2019) et Spider-Man : loin de chez soi (2019). Elle était l’une des rares actrices de films MCU à apparaître dans Agents of SHIELD d’ABC, avec trois épisodes. Smulders a récemment reçu des éloges pour avoir joué Ann Coulter dans Impeachment: American Crime Story pour FX.

On sait très peu de choses sur Secret Invasion, bien qu’il s’inspirera probablement de la bande dessinée en série limitée 2008-2009 du même nom. Les Skrulls, la race extraterrestre métamorphe présentée au MCU dans Captain Marvel (2019) jouera un rôle majeur. Mendelsohn incarnera Talos, le personnage qu’il a joué dans Captain Marvel, tandis que Jackson incarnera à nouveau Nick Fury. Le nouveau casting du MCU comprend Kingsley Ben-Adir (Une nuit à Miami), Olivia Colman (La Couronne), Emilia Clarke (Game of Thrones), Killian Scott, Christopher McDonald et Carmen Ejogo. Kyle Bradstreet, qui a travaillé sur Mr. Robot, est crédité en tant que créateur et producteur exécutif.

Le producteur Jonatan Schwartz, qui a déjà travaillé sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux, a déclaré à The Direct que la série Secret Invasion ne serait pas une adaptation directe de la bande dessinée Secret Invasion. « Comme toutes nos adaptations, ce n’est certainement pas une adaptation 1: 1 des bandes dessinées, même si cela prend beaucoup de ce genre d’esprit paranoïaque et fonctionne avec. Je pense que c’est littéralement tout ce que je peux en dire. Nous ‘ allez laisser le secret dans Secret Invasion pour le moment », a-t-il déclaré.

Hawkeye est la série MCU qui se déroule actuellement sur Disney +, avec de nouveaux épisodes publiés le mercredi. La série présente Jeremy Renner dans le rôle de Hawkeye et Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop. Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel, Ironheart et Armor Wars sont également en cours de développement, tout comme un spécial vacances des Gardiens de la Galaxie.