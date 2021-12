Une autre startup de Seattle essaie la semaine de travail de 4 jours dans le but d’améliorer la productivité, le bien-être et la culture

Certains employés d’Uplevel lors d’un appel en visioconférence. Le démarrage est 100% distant. (Photo de niveau supérieur)

Uplevel crée des outils logiciels pour aider les équipes d’ingénierie à mieux mesurer la façon dont les développeurs utilisent leur temps et comment ils pourraient au mieux éviter de s’épuiser. Maintenant, la startup de Seattle prend une page de son propre livre de jeu et des produits qu’elle fabrique.

Uplevel prévoit de mettre en œuvre une semaine de travail de quatre jours pour améliorer la productivité et le bonheur de ses employés, dans le cadre d’une tendance qui gagne du terrain dans diverses entreprises et même au Congrès au milieu de la pandémie.

Le spin-out de 27 personnes de Madrona Venture Labs a définitivement abandonné un bureau du centre-ville de Seattle et est devenu complètement éloigné en raison de la pandémie. Comme de nombreuses entreprises, Uplevel a passé les deux dernières années à essayer de maintenir une culture d’entreprise positive tout en gérant les exigences de la collaboration virtuelle.

« Ce qui me rendait très nerveux, c’est l’aspect santé mentale de l’épuisement professionnel et le simple fait de travailler de réunion Zoom à réunion Zoom toute la journée », a déclaré le PDG et co-fondateur d’Uplevel, Joe Levy. « C’est une chose de dire : ‘J’ai fait mes affaires.’ C’est une autre chose de dire : ‘Je l’ai fait et je ne suis pas physiquement épuisé en le faisant.’ »

Le PDG et co-fondateur d’Uplevel Joe Levy. (Photo de niveau supérieur)

Uplevel s’est tourné vers les happy hours virtuels et autres rassemblements sociaux qui sont devenus populaires pour les équipes éloignées des interactions physiques quotidiennes. Et il a expérimenté en donnant aux employés des journées de santé mentale, ou une semaine complète de congé pendant l’été et encore à Thanksgiving.

Les employés ont bien répondu à cela. Et après les vacances, pour commencer la nouvelle année, Uplevel offrira à tout le monde des vendredis de congé.

L’entreprise, fondée par un psychologue organisationnel et des responsables technologiques ayant une expérience partagée chez Microsoft, est arrivée à cette décision après avoir examiné des recherches sur la semaine de travail de quatre jours et interrogé les employés sur leurs besoins et leurs désirs.

L’expérience se déroulera tout au long du premier trimestre et comprendra des contrôles mensuels et une analyse de la façon dont les choses se déroulent, ainsi qu’un examen à la fin du trimestre pour savoir si les week-ends prolongés se poursuivront.

L’idée d’une semaine de travail de 4 jours n’est pas nouvelle, mais a pris de l’ampleur au cours des dernières années. Des entreprises telles que Shake Shack et Kickstarter ont récemment expérimenté l’idée.

Il y a deux ans, Microsoft a lancé un programme appelé « Work Life Choice Challenge » au Japon, fermant des bureaux tous les vendredis pendant un mois. Alors que le temps de travail était réduit, Microsoft a vu sa productivité – mesurée par les ventes par employé – bondir de 40 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les employés acceptent le changement

Lauren Franklin, directrice du succès client d’Uplevel, travaille dans l’entreprise depuis deux ans et elle est enthousiasmée par le changement et par le fait que l’entreprise fera preuve de diligence pour mesurer l’impact. Elle a déclaré que ses amis et sa famille lui avaient dit qu’ils souhaitaient que leurs entreprises fassent quelque chose de similaire.

Lauren Franklin d’Uplevel.

« C’est excitant de faire partie d’une entreprise qui remet en question notre façon de travailler et j’ai hâte de partager les résultats avec des gens qui ont été si curieux de l’essayer », a déclaré Franklin.

Elle a déclaré qu’il était irréaliste d’anticiper qu’aucune tâche de travail ne se présentera un vendredi et que la gestion des attentes fait partie du processus.

« La seule partie pour laquelle je suis nerveux est de pouvoir m’adapter » en arrière « si l’expérience échoue », a déclaré Franklin. « Mon équipe a des idées vraiment cool sur la façon dont elle prévoit d’utiliser ce temps et en tant que manager, je suis nerveux quant à la façon de soutenir l’équipe s’ils perdent ces opportunités. »

Brian Park de Uplevel.

Le responsable de l’ingénierie logicielle, Brian Park, a qualifié de « super cool » de travailler dans un endroit qui remettrait en question les hypothèses sur ce qui fait une semaine productive. Certains membres de son équipe ont exprimé leur inquiétude quant à savoir si quatre jours de travail seront simplement remplis de plus de stress.

« Je veux que nous fassions bien ce processus, et cela signifie en partie que nous apprendrons et nous adapterons en cours de route », a déclaré Park.

Lui et Franklin sont enthousiasmés par la perspective de passer plus de temps en famille et de projets personnels. Franklin a un fils de 5 mois qui va avoir plus de temps en tête-à-tête ; Park plongera plus profondément dans son passe-temps de brassage de l’alcool de riz traditionnel coréen.

‘Une autre flèche dans notre carquois’

La start-up de Seattle Volt, fabricant d’une plate-forme d’applications d’entraînement physique, emploie également 27 personnes réparties et est passée à une semaine de travail de quatre jours qu’elle appelle «Flex Fridays» en juillet 2020.

Le PDG et cofondateur, Dan Giuliani, a déclaré que cela avait été « assez fascinant » et qu’il s’agissait essentiellement d’une « expérience très positive ». Le changement a positionné Volt comme une « entreprise centrée sur l’humain », a-t-il déclaré.

« La meilleure partie est l’impact que nous pouvons avoir sur le bien-être de nos employés, tout en continuant à atteindre nos objectifs en tant qu’entreprise et en tant qu’équipe », a déclaré Giuliani. « Ce qui a commencé comme un calendrier s’est transformé en une philosophie organisationnelle complète et holistique, qui à la fois crée et se traduit par une ouverture, une confiance et une transparence accrues à tous les niveaux. »

Le PDG de Volt, Dan Giuliani (Volt Photo)

Le déménagement n’a pas été sans défis et leçons apprises. On ne s’attend pas à travailler un cinquième jour, mais on s’attend à ce que les employés continuent à travailler à un niveau élevé. Les membres des équipes externes telles que les ventes, le marketing et le développement commercial ont dû être flexibles quant à leur disponibilité. Et Giuliani a déclaré que le manque de temps peut être difficile.

« Lorsque vous supprimez 20 % du temps au bureau, vous devez naturellement être plus efficace avec le reste », a-t-il déclaré. « Pour nous, cela signifiait réévaluer chacune de nos réunions permanentes et recâbler notre approche de la gestion du temps, qui sont deux processus précieux à entreprendre pour toute organisation. »

Quelque chose fonctionne. Volt a été nommé cette semaine parmi les « Meilleurs employeurs dans le sport » de 2021 par la plate-forme médiatique de l’industrie Front Office Sports. La liste est générée uniquement par les commentaires des employés et Front Office a déclaré que la semaine de quatre jours a fait de Volt « l’un des employeurs les plus recherchés dans le sport ».

Giuliani a accepté et a déclaré que la semaine plus courte a définitivement eu un impact positif sur le recrutement.

« La réalité en tant que startup est que nous recherchons toujours un avantage de recrutement sur les grands acteurs technologiques, donc le calendrier de quatre jours est une autre flèche dans notre carquois », a-t-il déclaré.

« C’est un marché d’employés »

L’équipe Uplevel lors des journées en personne. (Photo de niveau supérieur)

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré que ses débuts dans l’entreprise étaient « un peu maniaques ». Il ne croyait pas aux week-ends et jusqu’à ses 30 ans environ, il ne croyait pas du tout aux vacances. Il a même mémorisé les plaques d’immatriculation de ses collègues pour suivre leurs allées et venues et voir s’ils étaient à la hauteur de ses normes exigeantes.

Levy d’Uplevel a passé quatre ans chez Microsoft et il est maintenant PDG d’une startup qui est sur le point d’offrir aux gens un week-end de trois jours. Il pense que le monde du travail a évolué.

« Je veux avoir une culture que les gens adorent absolument et je pense qu’expérimenter de nouvelles façons de travailler en est une grande partie. »

« Je n’essaie pas de critiquer Bill Gates pour la façon dont il a fait cela au début, il a clairement eu du succès », a déclaré Levy. « Mais regardez, c’est un marché d’employés.

« Mon objectif avec Uplevel n’est pas d’être le meilleur payeur de Seattle en termes de rémunération… Je pense que nous sommes très justes à cet égard. Mais je veux avoir une culture que les gens adorent absolument et je pense qu’expérimenter de nouvelles façons de travailler en est une grande partie.

Travailler plus d’heures pour obtenir le même résultat est une façon de penser machine d’usine, a déclaré Levy, et les humains dans les emplois créatifs haut de gamme ne sont pas câblés de cette façon. La conviction est que si les gens sont enthousiastes à l’idée de venir travailler, cela favorisera la rétention et la culture et reflétera les produits sur lesquels Uplevel travaille déjà.

Et Levy, qui prévoit de son côté de passer plus de vendredis à skier à Crystal Mountain, insiste également sur l’angle recrutement. La pandémie a déjà changé notre façon de travailler et les entreprises devront également changer la mentalité autour du ping-pong, des kegerators et d’autres équipements de bureau en tant qu’attractions clés.

« Je n’ai plus de bureau mais j’ai une semaine de travail de quatre jours », a-t-il déclaré. « Je pense que cela pourrait être un vrai différenciateur pour Uplevel dans notre emploi, dans notre culture et dans notre produit.

« Nous pensons que cela fonctionnera. C’est pourquoi nous l’essayons.