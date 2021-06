Une autre tempête cyclonique se prépare ? Une zone de basse pression devrait se former au nord de la baie du Bengale, selon IMD

D’autre part, la côte ouest du pays devrait également connaître une augmentation des précipitations à partir du 10 juin.

Météo IMD : Quelques jours après que le pays ait été témoin de deux cyclones – Tauktae et Yaas – le département météorologique indien a déclaré qu’une autre zone de basse pression devrait se former sur la baie du Bengale vers le 11 juin. La zone de basse pression se formerait sur la baie nord de Bengale et régions avoisinantes. Cela a généralement le potentiel de se transformer en cyclone. Pendant ce temps, l’IMD a déclaré qu’à partir du 10 juin, les vents du sud-ouest se renforceraient également sur la mer d’Oman. Cela conduirait à l’avancement de la mousson du sud-ouest dans l’est de l’Inde.

Cyclone 2021 en Inde : un autre cyclone arrive-t-il ?

La formation de basse pression sur la mer d’Oman a conduit au cyclone Tauktae qui a frappé la côte ouest de l’Inde le mois dernier, tandis qu’une autre formation de basse pression ultérieure sur la baie du Bengale a provoqué le cyclone Yaas une semaine plus tard. Avec deux cyclones ayant déjà frappé et impacté des vies et des biens, cela aussi au milieu de la pandémie de COVID-19, un troisième aggraverait certainement les choses à gérer pour le pays.

Cependant, l’IMD dispose de systèmes de prévision sophistiqués et est capable d’émettre un avertissement quelques jours à l’avance sur une telle pression susceptible de se transformer en cyclone. L’IMD n’a pour le moment émis aucun avertissement concernant cette formation de basse pression, ce qui signifie qu’au moins pour l’instant, elle n’a pas le potentiel de se transformer en tempête.

Mousson 2021 : l’IMD émet un avertissement de pluie

Le département a déclaré dans un communiqué que la mousson s’étendrait aux parties restantes du Maharashtra, de l’Andhra Pradesh et du Telangana d’ici le 11 juin. 11 et 13 juin.

Il a également émis des avertissements, déclarant qu’à partir du 10 juin, la plupart de l’est et du centre de l’Inde recevraient des précipitations assez étendues à étendues, marquant le début de la mousson. Les 10 et 11 juin, Odisha et le Bengale occidental devraient recevoir des précipitations isolées fortes à très fortes, et ces conditions devraient prévaloir sur le Jharkhand le 11 juin et sur l’est de MP, Chhattisgarh et Vidarbha les 11 et 12 juin. également très susceptible de recevoir des précipitations isolées extrêmement fortes les 11 et 12 juin.

D’autre part, la côte ouest du pays est également susceptible de recevoir une augmentation des précipitations à partir du 10 juin. Mahé, Kerala, Karnataka côtier et intérieur sud, Gujarat sud, Yanam et la région côtière de l’Andhra Pradesh, Konkan et Goa sont susceptibles de témoin des précipitations isolées fortes à très fortes entre le 11 et le 13 juin.

