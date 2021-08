Une autre Tesla utilisant le pilote automatique s’écrase sur un véhicule d’urgence

in

Un autre accident de Tesla impliquant le pilote automatique a eu lieu au cours du week-end, mais heureusement, personne n’a été grièvement blessé cette fois.

L’incident rejoint une longue liste d’accidents au cours desquels une Tesla fonctionnant en pilote automatique est entrée en collision avec un véhicule d’urgence. Le nombre croissant de collisions a conduit la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis à ouvrir une enquête au début du mois.

Dans ce cas, une Tesla Model 3 a heurté un croiseur de la Florida Highway Patrol près d’Orlando, selon CNN, manquant de peu l’officier, qui était là pour aider un véhicule en panne. Le croiseur a été touché juste avant 5 heures du matin et ses phares étaient allumés alors qu’il était stationné.

La voiture Tesla a heurté le croiseur, puis a heurté l’autre voiture. Le rapport de la Highway Patrol indiquait que le conducteur de Tesla, âgé de 27 ans, et le conducteur du véhicule en panne avaient été légèrement blessés et notaient que le soldat était indemne.

Se passe maintenant : le comté d’Orange. Trooper s’est arrêté pour aider un automobiliste handicapé sur la I-4. Lorsque Tesla conduisant en mode « auto » a heurté la voiture de patrouille. Le soldat était à l’extérieur de la voiture et extrêmement chanceux de ne pas avoir été heurté. #bouge. Les voies WB de l’I-4 restent bloquées pendant que la scène est effacée. pic.twitter.com/w9N7cE4bAR28 août 2021

En pilote automatique, à qui la faute ?

On ne sait pas si le conducteur de Tesla utilisait mal le pilote automatique au moment de l’accident. L’enquête récemment ouverte de la NHTSA a commencé après qu’une douzaine d’accidents similaires se soient produits depuis 2018.

Ces accidents, qui ont eu lieu dans neuf États, ont fait 17 blessés et un mort. La plupart des incidents se sont produits dans l’obscurité lorsque les véhicules des premiers intervenants étaient sur les lieux avec des lumières ou d’autres systèmes de notification d’urgence actifs.

Malgré leurs noms, les technologies Autopilot et Full Self-Driving (FSD) de Tesla ne peuvent pas conduire une voiture sans intervention humaine. Aucun des deux systèmes ne remplace un conducteur attentif, et aucun n’est encore capable de reconnaître et d’éviter les menaces aussi bien qu’un humain.

Le fait que les protections du pilote automatique soient si facilement contournées pour permettre aux gens de faire des siestes ou d’organiser une soirée dansante tout en conduisant sur l’autoroute à grande vitesse montre qu’il faut faire davantage pour exiger l’attention du conducteur au volant.

Entre de bonnes mains et bien exécutées, des technologies telles que le pilote automatique peuvent sauver des vies et réduire le nombre d’accidents sur nos routes.

S’il est vrai que les voitures ne peuvent pas conduire elles-mêmes, il est également vrai que les humains sont distraits par un certain nombre de choses, pas seulement les téléphones portables. Les fonctions d’assistance au conducteur, lorsqu’elles sont utilisées correctement, agissent comme un complément au conducteur et peuvent combler les lacunes de l’attention pour aider à prévenir les accidents graves.