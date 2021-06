Une autre université propose un diplôme de ségrégation raciale, un critique l’appelle «Jim Crow» – RedState ⋆ .

Comment parvenir à l’unité ?

Et est-ce que beaucoup de gens le veulent encore ?

Parmi ceux qui épousent l’unité, il semble qu’ils espèrent l’accomplir via la division.

Sommes nous:

(A) Une société qui se veut unifiée

(B) Une société qui veut être ségréguée

(C) Une société qui projette d’être unifiée en étant séparée

Quel que soit celui que vous avez choisi, cette histoire est pour vous.

À l’Université Chapman d’Orange, en Californie, les étudiants obtiendront leur diplôme en juillet parmi les leurs, non pas en tant qu’Américains, mais en tant que races et personnes liées par des défis ou des intérêts communs.

Tel que rapporté par Campus Reform, l’école de recherche privée a fait une annonce sur Instagram détaillant les opportunités inclusives.

Selon l’annonce, sur deux week-ends, six cérémonies de remise des diplômes seront organisées pour ces personnes particulièrement bien placées :

Week-end 1 Célébration de remise des diplômes noir Célébration de remise des diplômes APIDA Célébration de remise des diplômes lavande Week-end 2 Handicap Célébration de remise des diplômes Célébration de remise des diplômes au Moyen-Orient Célébration de remise des diplômes Latinx

Si vous n’êtes pas familier avec “APIDA”, voici la Bibliothèque de Virginie :

Nous utilisons le terme APIDA, qui signifie Asian Pacific Islander Desi American, comme une classification panethnique qui inclut intentionnellement les Sud-Asiatiques (Desi) dans le cadre de la communauté. Il existe une grande diversité d’identités et d’ethnies englobées sous l’égide de l’APIDA, y compris l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est et les insulaires du Pacifique.

L’annonce Instagram crie: “Classe de 2021, ne manquez pas nos célébrations annuelles de remise des diplômes culturels – à venir ce mois-ci…”

“Les célébrations culturelles de remise des diplômes sont des ajouts à la cérémonie de remise des diplômes à l’échelle de l’université”, indique-t-il. « Les étudiants sont libres de s’inscrire à ces célébrations supplémentaires pour partager la joie de la remise des diplômes avec leurs amis et leur famille s’ils le souhaitent. »

Tout le monde sur les réseaux sociaux n’était pas dedans.

Un utilisateur a commenté : « La ségrégation n’est pas inclusive. C’est le contraire d’inclusif. Vous divisez littéralement les gens selon leur identité de groupe. Tout droit sorti du livre de jeu Jim Crow.

Un autre a défendu l’école :

« Chapman fait de son mieux pour intégrer davantage de minorités dans son école, et en ce moment, il essaie de mettre en valeur ceux qui ont systématiquement été désavantagés toute leur vie et pensent que c’est quelque chose qui ne devrait pas être célébré et que la” ségrégation “est assez dense de toi. Bien sûr, les opinions sont bonnes, mais une fois que vous commencez à vous opposer à vos camarades de classe qui travaillent dur, c’est à ce moment-là que les choses deviennent collantes.

Quelqu’un a fait la correction : « Ce n’est littéralement pas de la ségrégation… vous ne comprendriez pas parce que vous n’avez probablement jamais été un POC entre des Blancs. »

Pour défendre l’offre, le vice-président de l’école pour les affaires étudiantes et doyen des étudiants, Jerry Price, a déclaré à Campus Reform ce qui suit :

“[The services are] organisé pour honorer le dévouement et la résilience des étudiants des communautés sous-représentées. … [There are] aucune restriction sur la participation des étudiants.

« Les étudiants de toute race qui s’identifient comme des alliés de ces groupes », a-t-il expliqué, peuvent y assister.

Mais le président des républicains du Collège, Justin Buckner, y voit un mauvais signe :

« Il n’y a pas de diplôme distinct pour une réussite scolaire exceptionnelle, mais un pour la couleur de peau de quelqu’un. Le manque d’attention aux réalisations individuelles exceptionnelles tout en ne regardant qu’à travers le prisme de la race est préoccupant pour notre avenir. »

Chapman, comme vous le savez peut-être, n’est pas le premier à séparer les diplômés selon la race.

Comme je l’ai couvert en mars, la prestigieuse université Columbia de New York a organisé des cérémonies classées ainsi :

Indien d’Amérique Asiatique « LGBTQIA+ » « Latinx » Noir Première génération et/ou faible revenu

Et la ségrégation semble s’intensifier :

L’école Ivy League propose des cours d’escalade pour tout le monde, sauf pour les étudiants blancs

https://t.co/KnUY7rgXOg – RedState (@RedState) 28 février 2021

Pétitions d’un groupe d’étudiants de NYU pour un logement réservé aux Noirs afin qu’ils «se sentent inclus» https://t.co/UNvzuFu9FJ – RedState (@RedState) 25 août 2020

À propos d’être exclusivement inclusif, le président Joe Biden s’est présenté comme le candidat qui unifierait l’Amérique.

Comme mentionné au début de cet article, certaines personnalités nationales ont des façons curieuses de s’y prendre :

Biden à l’occasion de l’anniversaire du massacre de la race de Tulsa : « Le terrorisme de la suprématie blanche est la menace la plus meurtrière pour la patrie aujourd’hui. » pic.twitter.com/5F7lGI7Dv6 – Axios (@axios) 1er juin 2021

D’un autre côté, si la suprématie blanche est si omniprésente, elle devrait être reconnue et ravagée.

Revenons à Chapman, si vous vous demandez ce qu’est une cérémonie « Lavande », la Human Rights Campaign l’explique :

La remise des diplômes de la lavande est une cérémonie annuelle organisée sur de nombreux campus pour honorer les étudiants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et alliés et pour reconnaître leurs réalisations et leurs contributions…

Quant au groupe “handicap”, un adepte d’Insta s’est énervé :

« Pourquoi chaque cérémonie est-elle en majuscule sauf le Handicap ? Cela semble involontairement offensant. »

L’école a répondu: «Ce titre a été créé en collaboration avec notre faculté d’études sur le handicap pour sensibiliser à l’utilisation du langage« les gens d’abord contre l’identité d’abord », car de nombreuses personnes handicapées ne sont pas seulement définies par lui…

Ils n’ont pas été impressionnés :

« Génial, heureux qu’ils aient collaboré, mais la non-capitalisation semble également exclure certaines personnes handicapées (comme moi). De plus, lorsque vous expliquez le handicap, essayez de supposer que vous ne parlez pas à des personnes valides.

Finalement, tout le monde se réunira-t-il au lieu d’être séparé?

Je dirais que les chances sont au moins aussi bonnes que de s’unir au lieu d’être séparés.

-ALEX

Voir plus de pièces de moi :

Professeur : #BlueLivesMatter est raciste, la société aussi, et aimer les taches de rousseur peut être une fierté blanche

Charles Barkley claque l’annulation de la culture et se souvient de son combat fatphobe avec San Antonio

Une vidéo virale déchire les racines racistes de la «fatphobie»

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! S’il vous plaît sonnez dans la section Commentaires ci-dessous.