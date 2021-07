Une autre victoire 10X pour Eric Fry

Un autre gagnant à plus de 1000% pour les abonnés d’Eric Fry… Pékin écrase les valeurs technologiques chinoises… risque de contagion américaine ?… la Fed met en place un taper des obligations

Sans surprise, la Fed n’a apporté aucun changement aux taux lors de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) d’aujourd’hui.

Pour être juste, cela n’a jamais été vraiment sur la table.

Au lieu de cela, tout le monde attendait des indices sur comment et quand la Fed commencera à réduire ses achats d’actifs.

C’est à la fin de l’année dernière que la Fed a indiqué qu’elle continuerait d’acheter 120 milliards de dollars chaque mois en bons du Trésor et en titres adossés à des créances hypothécaires. Cela devait continuer jusqu’à ce que les responsables estiment avoir réalisé “des progrès supplémentaires substantiels” vers leurs objectifs de chômage et d’inflation.

Alors, où en sommes-nous aujourd’hui ?

Du Wall Street Journal :

La Réserve fédérale a indiqué que l’économie avait progressé vers les objectifs d’emploi et d’inflation de la banque centrale, et les responsables ont laissé entendre qu’ils pourraient commencer à réduire leurs achats d’actifs plus tard cette année.

La déclaration actuelle du FOMC a déclaré que le comité “continuera d’évaluer les progrès accomplis lors des prochaines réunions”.

Alors, qu’est-ce que cela signifie, et quand de tels « progrès » pourraient-ils se traduire en action de la part de la Fed ?

Eh bien, en avril, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la Fed était “loin de” ses objectifs de réduction. Le mois dernier, il a déclaré qu’ils étaient “encore loin”.

Aujourd’hui, Powell nous a donné “un chemin loin”.

Le voici sur ce timing (vague) et ce qu’il veut voir :

Quels seraient les progrès substantiels supplémentaires? Je dirais que nous avons du chemin à parcourir du côté du marché du travail. Je pense que nous sommes loin d’avoir réalisé d’autres progrès substantiels vers l’objectif d’emploi maximal. Je voudrais voir des chiffres d’emploi solides.

Donc, pour l’instant, c’est comme d’habitude. Mais nous pensons que cela ouvre la voie à davantage de gains du marché boursier.

*** En parlant de gains, un grand bravo aux abonnés du spéculateur d’Eric Fry pour un gain 10X+ !

Lundi, ils ont fermé leur commerce sur le géant minier du cuivre, Freeport-McMoRan (FCX), pour un rendement supérieur à 1,400%.

Depuis plus d’un an, FCX a grimpé grâce à l’envolée de la demande de cuivre. Et compte tenu de son effet de levier inhérent, l’option d’achat à long terme recommandée par Eric sur FCX a grimpé en flèche, verrouillant le 14-bagger. Je dois ajouter que ce retour intervient malgré un recul du prix du cuivre et du FCX ce printemps.

Eric reste très optimiste sur le cuivre et Freeport. Ici, il commente le recul du printemps, ainsi que ce qu’il attend pour l’avenir :

Mais ces deux ventes massives semblent avoir été des corrections « normales » dans un marché haussier en cours. Les fondamentaux sous-jacents du cuivre restent extrêmement haussiers pour le prix du métal.

Eric est tellement confiant dans le cuivre et le FCX qu’il recommande un nouveau métier. Pour obtenir ces détails en tant qu’abonné Speculator, cliquez ici.

Un dernier « bravo » à Eric et ses abonnés Speculator. C’est encore une autre illustration de la raison pour laquelle le surnom d’Eric dans le bureau est « M. 1000%.

*** Pendant ce temps, la décision d’Eric d’éviter une section spécifique des marchés mondiaux semble aujourd’hui prévisible

Il y a près d’un an, Eric a recommandé à ses abonnés spéculateurs de se retirer complètement de toutes les positions basées en Chine.

Ce fut un revirement brutal. Après tout, les pièces chinoises ont produit de solides rendements pour les abonnés, y compris le gagnant de près de 150 % de Daqo New Energy… 73 % de Baidu… et le gain de 138 % sur une partie de leur commerce Vipshop.

Malgré tout cela, Eric voyait des drapeaux rouges. Voici ce qu’il a écrit en août dernier :

Au cours des dernières semaines, les actions chinoises sont devenues extrêmement sensibles au risque global. Chaque jour qui passe, de nouveaux titres font la une des journaux sur la montée des hostilités entre les États-Unis et la Chine… ou sur les actions chinoises qui obtiennent la botte des bourses américaines… ou sur l’énorme risque pour la sécurité nationale que pose l’application de médias sociaux chinoise TiKTok… ou sur l’Amérique qualifiant la plupart des revendications territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale d’« illégales ». Et n’oublions pas le barrage continu de gros titres sur Huawei, la puissante entreprise de télécommunications chinoise… Non seulement ces gros titres inquiétants ne s’arrêtent jamais, mais ils se multiplient de jour en jour… Le barrage de mauvais titres crée un vent contraire pour les actions chinoises, tout en augmentant les chances d’un événement “Black Swan” qui exerce une forte pression à la baisse sur eux.

Compte tenu de ce risque accru, Eric a recommandé une sortie complète de toutes les positions chinoises.

*** Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, où il y a eu une vente massive des actions chinoises ces derniers jours

Derrière la mer de pertes se cache la répression croissante du gouvernement chinois contre son propre secteur technologique. Depuis des mois maintenant, Pékin freine les grandes technologies, invoquant la sécurité des données, la menace de monopole et la sécurité financière.

Au cours des cinq dernières séances de bourse, l’indice chinois Hang Seng Tech a chuté de plus de 7 %. Mais ce n’est rien comparé aux pertes subies par des entreprises spécifiques plus tôt cette semaine.

De CNN Business :

Meituan a fermé 17,7% à Hong Kong mardi, éclipsant la perte massive de 14% de lundi, ce qui en fait les deux pires jours jamais enregistrés par l’entreprise de livraison de nourriture. Le géant de la technologie Tencent, quant à lui, a chuté de 9% à Hong Kong, enregistrant sa pire journée depuis environ une décennie… Pendant ce temps, les baisses de Tencent au cours des deux derniers jours ont effacé plus de 100 milliards de dollars de sa valeur marchande.

Aujourd’hui, tous les risques identifiés par Eric en 2020 existent toujours. Pourtant, comme ces derniers jours l’ont montré, le plus grand danger de tous est le contrôle de la poigne de fer de Pékin.

Si vous investissez dans des actions chinoises, il est essentiel que vous évaluiez vos avoirs à la lumière de ces risques.

***Même si vous n’êtes pas investi dans des actions chinoises, gardez un œil sur ce qui se passe

La raison est simple…

Ce qui se passe là-bas peut être un aperçu de ce qui se passera ici.

Plus tôt cet été, nous avons présenté les travaux de nos experts techniques en trading stratégique, John Jagerson et Wade Hansen, soulignant la relation entre les actions chinoises et les actions américaines.

De leur mise à jour en juin :

La plupart des investisseurs américains ne réalisent pas que les commerçants boursiers chinois relativement nerveux représentent un bon indicateur pour les actions américaines et l’appétit pour le risque chez les commerçants en général. Au cours des dernières années, si les indices boursiers chinois (nous avons utilisé l’indice Hang Seng ci-dessous) forment une série de sommets inférieurs tandis que le S&P 500 forme des sommets supérieurs, une correction ou un marché baissier est presque certain d’être dans moins de huit semaines. Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, le Hang Seng (ligne rouge) a formé ce modèle de divergence à double sommet avec le S&P 500 (ligne verte) avant chacune des quatre dernières corrections majeures. Fig. 2 — Tableau de comparaison des indices Hang Seng (rouge) et S&P 500 (vert) — Source du graphique : TradingView Actuellement, nous ne pouvons pas affirmer qu’un deuxième sommet inférieur a encore été formé sur le Hang Seng, mais il est suffisamment proche pour que nous devions le surveiller très attentivement.

Alors, que s’est-il passé depuis juin ?

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le S&P a grimpé de 5%, atteignant récemment un nouveau record historique.

Pendant ce temps, le Hang Seng a en fait formé ce deuxième sommet que John et Wade craignaient. L’indice a baissé de 14 %.

Maintenant, nous n’appelons pas à la reconduction des actions américaines à cause de cela. Comme nous l’avons noté en haut de ce Digest, nous pensons que les actions sont sur le point de continuer à grimper. Mais nous serions stupides de ne pas remarquer cette divergence, de reconnaître l’importance historique que John et Wade ont soulignée, puis de nous préparer mentalement à ce qui pourrait être de la volatilité.

Après tout, le meilleur investisseur est généralement l’investisseur préparé.

Nous continuerons à vous tenir au courant ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg