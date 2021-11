Une autre victoire pour Indian Vaccine ! La nation caribéenne le reconnaît et bien d’autres aussi

La reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination COVID-19 se poursuit !

Le pays des Caraïbes, la Guyane, a annoncé lundi sa reconnaissance du vaccin indigène indien COVAXIN. Et, a maintenant rejoint les pays qui ont approuvé le vaccin Bharat Biotech.

Bien que le vaccin indigène n’ait pas encore été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des pays comme Oman, l’Australie, le Sri Lanka et la Grèce, entre autres, ont annoncé leur reconnaissance.

Le haut-commissariat de l’Inde en Guyane a annoncé via Twitter que « la Guyane a reconnu le Covaxin indigène ».

Le qualifiant d’étape importante vers un partenariat entre les deux pays post-COVID, le haut-commissariat a mentionné que tous les passagers indiens de 18 ans et plus devraient présenter leur certificat de vaccin à l’arrivée. Le carnet de vaccination doit comporter le nom, le lot de vaccin, la date de vaccination ainsi que le nom du vaccin.

Selon des sources diplomatiques, cette reconnaissance par les pays est importante car de nombreux Indiens manquaient de voyages à des fins d’études ou d’affaires car ils avaient COVAXIN. Les États-Unis, l’Union européenne et l’OMS n’ont pas encore approuvé ce vaccin recherché et développé en Inde.

Quels pays ont reconnu COVAXIN ?

Australie: Il a été parmi les premiers pays à approuver l’entrée des voyageurs indiens avec COVAXIN. Selon une déclaration médiatique du gouvernement de ce pays, tous les voyageurs âgés de 12 ans et plus qui ont reçu les deux injections de COVAXIN sont autorisés à se rendre en Australie. Le pays a également annoncé son approbation pour BBIBP-CorV (fabriqué par Sinopharm, Chine).

Sultanat d’Oman: Tous les voyageurs indiens qui ont reçu des injections de COVAXIN peuvent désormais se rendre dans le pays du Golfe et la quarantaine n’est pas nécessaire. Auparavant, seuls ceux qui se rendaient à Oman avec des injections d’AstraZeneca/Covishield étaient autorisés à entrer sans quarantaine.

Cela a été annoncé sur les réseaux sociaux par la mission indienne à Mascate. Et plus tard, selon une note de presse publiée par la mission, il a déclaré: « Tous les passagers indiens qui ont reçu les deux doses de Covaxin au moins 14 jours avant leur arrivée à destination seront autorisés sans quarantaine à Oman. »

Et d’ajouter : « Le test RT-PCR avant l’arrivée et les exigences et conditions liées au COVID-19 seront applicables à ces passagers. » Auparavant, seuls les voyageurs indiens qui avaient reçu des coups de COVISHIELD étaient autorisés.

Mexique: Le régulateur de la santé du pays, Cofepris, a maintenant autorisé l’utilisation d’urgence de Covaxin. Et, au cas où un citoyen présente des symptômes de l’infection, il devra se mettre en quarantaine conformément aux règles et règlements.

Maurice: Après 14 jours de la deuxième dose, tous les Indiens souhaitant se rendre à Maurice dans la région de l’océan Indien, seront autorisés à l’intérieur du pays. Cependant, ils devraient avoir un rapport de test COVID-19 RT-PCR négatif 3 à 7 jours avant le voyage.

Philippines : L’un des premiers pays de l’Asean à avoir autorisé les voyageurs avec COVAXIN. Le voyage peut être entrepris 14 jours après le deuxième tir.

Népal: Le voyage est autorisé pour ceux qui ont les vaccins COVAXIN et ont besoin d’un rapport RT-PCR négatif à 72 heures à l’avance.

L’Iran: Les Indiens qui ont été vaccinés avec COVAXIN sont autorisés. Cependant, sans le rapport RT-PCR, ils devront être mis en quarantaine conformément aux directives du gouvernement de ce pays.

Sri Lanka: Dans le pays voisin, ce vaccin de fabrication indienne est acceptable. Et ceux qui ne sont pas vaccinés et doivent voyager devront subir une quarantaine de 14 jours.

Grèce: Entièrement vacciné avec COVAXIN et un rapport RT-PCR datant d’au moins 72 heures ou un test d’antigène négatif datant d’au moins 48 heures sera autorisé. Aucune quarantaine n’est requise, sauf si le passager présente des symptômes du virus corona à l’arrivée.

Estonie: Pas de test ni de quarantaine pour les Indiens qui ont des injections de COVAXIN. En fait, l’Estonie a été le tout premier pays à reconnaître le vaccin indien.

Zimbabwe: Un rapport négatif RT-PCR valide et les deux injections de COVAXIN sont acceptables dans la nation africaine.

Pendant ce temps, de plus en plus de pays acceptent les certificats de vaccination délivrés en Inde.

Maintenant, des pays comme l’Estonie, le Kirghizistan, la Mongolie, l’État de Palestine et Maurice ont annoncé que la certification indienne était acceptée.

