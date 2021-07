in

Une autre victoire pour Ripple alors que le juge ordonne la déposition de l’ancien responsable de la SEC, William Hinman

Ripple Labs Inc a reçu le feu vert pour interroger l’ancien responsable de la SEC, William Hinman, dans le cadre de son procès avec la Securities and Exchange Commission (SEC).

L’ETH n’est pas une sécurité – William Hinman

Ripple avait demandé à la juge américaine Sarah Netburn de laisser tomber l’ancien directeur de la Division of Corporation Finance de la SEC. Cette motion visait à révéler la raison d’être des décisions et des politiques de la SEC.

Dans un discours préparé, William Hinman a affirmé qu’Ether, le jeton natif du réseau Ethereum, n’était pas une sécurité. Il a fondé sa raison sur la structure décentralisée du réseau Ethereum, notant que les ventes d’Ether n’étaient pas considérées comme des transactions sur titres.

Ripple pense que la déposition de Hinman ajouterait plus de poids à son affirmation selon laquelle le jeton XRP n’est pas une sécurité. La société de blockchain a l’intention d’utiliser le témoignage de Hinman comme moyen de comprendre la position de la commission et pourquoi elle classe le XRP comme un titre, rapporte Bloomberg.

Bien que la SEC ait tenté de supprimer la déposition de Hinman, la motion a été rejetée par Netburn dans une décision jeudi.

La SEC avait fait valoir lors de l’audience qu’elle n’avait pas encore décidé du statut réglementaire d’Ether au moment du discours de Hinman. Le régulateur a déclaré que son discours ne contenait que des remarques personnelles et ne reflétait pas le point de vue de l’agence.

La SEC a également fait valoir que le témoignage de Hinman soumettrait des hauts fonctionnaires du gouvernement à des dépositions, ce qui pourrait dissuader d’autres personnes qualifiées d’accepter des emplois dans la fonction publique.

Cependant, Netburn a noté qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’application « ordinaire », ajoutant que le dépôt n’était pas censé affecter les autres départements de la SEC.

Le juge Netburn a conclu que Hinman doit siéger pour la déposition après que Ripple et la SEC se soient mis d’accord sur la portée à l’avance.

Ripple continue de présenter la position de la SEC comme injuste

La décision de jeudi est le dernier affrontement dans le procès qui a commencé en décembre dernier lorsque la SEC a poursuivi Ripple, son PDG Brad Garlinghouse et son co-fondateur Chris Larsen. Le chien de garde a allégué qu’ils avaient mené des titres non enregistrés avec leurs ventes de jetons XRP d’une valeur de 1,3 milliard de dollars.

La stratégie de Ripple a été fixée en décrivant le procès de la SEC comme partiel et injuste. La société soutient que le XRP devrait être traité comme une offre de produits de base au même titre que Bitcoin et Ethereum. BTC 0,10% Bitcoin / USD BTCUSD 31,851,68 $

En avril, Ripple a également remporté une décision de découverte qui obligeait la SEC à produire des documents internes sur ses discussions sur Bitcoin et Ethereum.

Ripple avait précédemment révélé que les régulateurs ne pouvaient pas réglementer le XRP car il est principalement utilisé pour les transactions internationales et nationales en tant que monnaie numérique, suggérant le XRP comme moyen d’échange et non comme sécurité.

Bien que la dernière décision soit une victoire pour Ripple, elle pourrait être considérée comme une victoire relativement petite dans une affaire beaucoup plus vaste, dont l’issue est incertaine.

