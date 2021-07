Une autre ville américaine a lancé des plans pour permettre le paiement des taxes en Bitcoin (BTC)

La ville de Jackson, Tennessee, aux États-Unis, pourrait être la prochaine ville des États-Unis à adopter pleinement Bitcoin pour les paiements. La ville a fait un geste majeur pour permettre aux résidents de payer leurs impôts fonciers en Bitcoin (BTC/USD).

Scott Conger, le maire de Jackson a annoncé jeudi que la ville pourrait commencer à autoriser les résidents à payer leurs impôts fonciers en Bitcoin après une étude réussie sur ses potentiels. Il précise qu’un groupe de travail a déjà été créé à cet effet.

Notre groupe de travail sur la blockchain examine comment la @CityofJacksonTN peut accepter les paiements d’impôt foncier en #bitcoin et permettre à nos employés de DCA en Bitcoin. – Major Scott Conger (@MayorConger) 16 juillet 2021

Le groupe de travail, selon l’annonce, étudiera également la faisabilité de permettre aux employés d’acheter de plus petites quantités de Bitcoin à intervalles de temps réguliers. De multiples études ont confirmé que le meilleur moyen d’accumuler du Bitcoin est de passer par le Bitcoin en faisant la moyenne du coût en dollars, et la ville de Jackson souhaite permettre aux employés de suivre cette voie. Jackson est la huitième plus grande ville de l’État du Tennessee.

Conger revendique une adoption sérieuse de la cryptographie

Le récent débat sur la dévaluation du dollar américain et l’inflation a attiré l’attention de Conger, qui a critiqué la proposition et suggéré que Bitcoin pourrait être la seule issue.

Chaque année, notre dollar ne vaut rien. Il n’y a pas de rebond. Il n’y a qu’une seule solution pour cela. #Bitcoin”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Conger avait annoncé, en avril, un plan plus large que les directeurs municipaux ont pour les crypto-monnaies.

La ville a travaillé sérieusement pour adopter les crypto-monnaies pour la rémunération des employés. Il a récemment ajouté BTC au bilan de la ville et a adopté les opérations minières Bitcoin. Conger a indiqué que la ville cherchait à autoriser le paiement dans divers autres actifs cryptographiques tels que Litecoin (LTC / USD) et Ethereum (ETH / USD).

De plus en plus de régions s’intéressent au Bitcoin

Le plan d’adoption de Bitcoin de Jackson intervient après que le maire de Miami, Francis Suárez, a poussé à l’utilisation de l’actif crypto pour les impôts et les salaires. Le plus âgé est un passionné de crypto et a réclamé l’adoption du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans l’État.

Le Wyoming et le Texas sont d’autres régions qui tentent de s’imposer comme les principaux centres de cryptographie du pays.

