Une Avenida Perfumerías pleine d’optimisme se battra pour sa deuxième Euroligue

15/04/2021 à 11h15 CEST

.

le Parfumeries Avenida se battra à partir de ce vendredi (20h00 CET) à Istanbul pour réaliser son deuxième Euroligue et il fera face à un sérieux et fort Sopron Hongrois en demi-finale du Final Four de la meilleure compétition européenne, sa troisième participation à une phase finale.

Les Salamanciens, formés par Roberto Íñiguez, arrivent en Turquie pleins d’optimisme, après une saison brillante – malgré la défaite de la Coupe de la Reine – et avec des résultats encourageants: ils n’ont perdu que deux matches dans toutes leurs compétitions: l’un en Ligue espagnole et l’autre en Coupe d’Espagne.

Et maintenant, ils ont entre les mains la possibilité de rééditer le succès obtenu en 2011, main dans la main avec Lucas Mondelo, quand il a remporté l’Euroligue.

Perfumerías Avenida arrive à Istanbul avec tous ses joueurs, à l’exception de Gajic, sans blessures, bien que reconnu Roberto Íñiguez lors d’une conférence de presse mardi dernier, avant de se rendre en Turquie: “nous ne sommes pas arrivés comme je le souhaiterais, avec l’étincelle et la préparation que je souhaiterais. Mais il faut s’adapter et ne pas s’en servir comme excuse.

De la main du capitaine Silvia Dominguez, qui a déjà remporté trois championnats Euroligue consécutifs avec trois équipes différentes (Avenida en 2011, Ros Casares en 2012 et Ekaterinbourg en 2013), l’équipe de Salamanque cherchera à maintenir cette ligne de succès qui les a conduits à Roberto Íñiguez Oui Lou Samuelson ont été récompensés comme meilleur entraîneur et meilleur attaquant de puissance de l’Euroligue.

En demi-finale, les femmes de Salamanque affronteront un bon Sopron hongrois, avec de grands joueurs tels que Gabby Williams (qui a joué à Uni Girona) ou Ruisseaux de Jelena (qui était dans les parfumeries).

Avant ce match, joueront la Fenerbahce turque et les Russes d’Ekaterinbourg, qui sont les deux principales candidates pour remporter le titre de basket féminin de l’Euroligue.