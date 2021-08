Une aventure mentale profonde et passionnante

Les gens sont compliqués. Personne n’est simplement égoïste ou triste. Personne n’est né mauvais ou héroïque. Nous sommes une collection de souvenirs et d’expériences, certaines bonnes et d’autres… moins bonnes. Ces désordres de pensées et d’émotions peuvent parfois être difficiles à gérer, mais c’est aussi ce qui nous rend unique. C’est ce qui vous fait, eh bien, vous. Psychonauts 2, encore plus que le premier jeu, explore vraiment toute la complexité difficile, douloureuse et merveilleuse que nous portons dans nos têtes. Le résultat final est un jeu de plateforme d’action avec beaucoup de choses à dire, une tonne de cœur et seulement quelques défauts de conception mineurs.

Microsoft m’a fourni un premier code pour Psychonauts 2, qui reprend peu de temps après les événements du jeu original et de son spin-off VR. Après avoir sauvé la tête des Psychonautes, le protagoniste Raz et ses collègues agents font un retour jubilatoire à leur QG, The Motherlobe. Cependant, la joie de Raz est de courte durée car il est bientôt informé que malgré ses démonstrations de bravoure et de brillance, il n’est pas encore un véritable agent; il est simplement stagiaire. C’est bien la rétrogradation !

Subissant ce coup porté à votre fierté, vous devez travailler pour traquer une taupe dans l’organisation, puis faire équipe avec certains membres fondateurs du groupe pour vaincre un méchant méchant et puissant que l’on croyait mort. Mais les circonstances, comme les gens, sont souvent plus compliquées qu’il n’y paraît, et bien que je ne gâche pas du tout le récit, ce méchant, les personnes qui lui sont liées et les gens qui l’ont vaincue à l’époque ont tous leurs démons intérieurs , des regrets et des secrets. Raz devra tous les aider s’il veut sauver la situation. Cela signifie sauter dans beaucoup de cerveaux !

L’un des tout premiers combats de boss que vous rencontrez implique une pieuvre géante au néon. Capture d’écran : Double amende / Kotaku

Comme le premier jeu, cette suite vous permet, à vous et à Raz, de plonger dans l’esprit de nombreux individus, chacun avec son propre paysage mental unique. Dans le jeu original, il s’agissait de certaines des meilleures et des pires parties de la campagne. Dans la suite, Double Fine se déchaîne vraiment, tirant parti des consoles les plus puissantes d’aujourd’hui et de plus d’une décennie d’expérience pour créer des terrains de jeux mentaux vraiment créatifs et étonnants. Un des premiers favoris est un festival de musique psychédélique qui présente une ambiance des années 60, avec des visuels de dessins animés délavés et des jams farfelus. Oh, et tout cela se passe dans le cerveau de quelqu’un qui est « mort » depuis des décennies. Compliqué et bizarre !

Je ne veux pas gâcher trop d’autres mondes, car leurs concepts variés et mémorables valent la peine d’être découverts par vous-même. Mais sachez simplement que presque tous les mondes, à l’exception d’un ou deux ratés, sont incroyablement magnifiques, créatifs et amusants. Tous sont plus grands que ce qui a été trouvé dans les premiers Psychonauts, avec plus d’objets de collection et de secrets à trouver. C’est le genre de jeu qui donne envie de revenir aux niveaux passés pour tout obtenir juste pour le plaisir de revisiter ces lieux. Et tandis que les emplacements individuels sont merveilleusement créatifs et amusants à explorer, leur grande variété est également remarquable et constitue un voyage mémorable. Combien de jeux vous permettent d’aller à un festival de musique trippant, d’explorer une immense bibliothèque magique et ensuite de visiter une ville remplie de germes anthropomorphisés ? Pas beaucoup, je suppose.

Heureusement, l’exploration de ces mondes est facilitée par le fait que la plupart des pouvoirs de Raz du premier jeu reviennent, comme la pyrokinésie et l’explosion psi, désormais améliorés avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau à obtenir. Vous obtenez également de toutes nouvelles capacités, y compris un pouvoir qui vous permet de ralentir le temps et un qui crée une copie de Raz qui peut être utilisée pour résoudre des énigmes ou distraire les ennemis. Tous ces pouvoirs sont également utiles à leur manière et je me suis souvent retrouvé à changer de pouvoirs pour d’autres au fur et à mesure que j’avançais dans mon aventure psychique.

Bien sûr, une situation dans laquelle vous libérez souvent vos capacités astucieuses est le combat. Le combat dans le jeu original n’était pas très amusant, grâce à des choix de contrôle difficiles et à un manque de variété d’ennemis. Ces deux problèmes sont résolus dans Psychonauts 2, montrant comment cette suite se construit et s’améliore par rapport à l’original de 2005.

Vous pouvez désormais mapper librement quatre pouvoirs sur les déclencheurs et les boutons d’épaule, ce qui est très utile pour les zones qui reposent sur des capacités spécifiques. Par exemple, vous pourriez avoir besoin à la fois de la capacité de ralentir le temps et du pouvoir de contourner les bulles de pensée pour traverser un gant de lames en rotation au-dessus des fosses de la mort. Mais après cela, vous voudrez peut-être revenir en arrière pour éliminer de minuscules ennemis apparaissant par vagues. Donc, vous échangez rapidement vos pouvoirs; rien n’est enfermé derrière trop de menus. Pouvoir mapper rapidement les pouvoirs sur les boutons que vous préférez vous permet de rester immergé dans l’action et d’éliminer certaines des frustrations inutiles du premier jeu.

De nouveaux ennemis sont introduits avec des introductions rapides avec leurs noms et quelques notes à leur sujet. Capture d’écran : Double amende / Kotaku

Et vous n’utiliserez pas seulement ces pouvoirs sur les mêmes vieux ennemis. Tout au long de votre aventure, vous rencontrez de nouveaux ennemis et des variantes d’anciens ennemis. Oui, les censeurs classiques sont de retour, bien que vous fassiez maintenant face à des attaques de panique rapides et à des mauvaises idées explosives. Il existe même un type d’ennemi, Enablers, qui améliore et protège les autres monstres. Tous ces nouveaux méchants contribuent à faire du jeu de combat davantage des mini-puzzles que vous devez aborder avec agilité et stratégie plutôt que de simples vagues de choses sur lesquelles vous courez puis frappez, ce qui était la majeure partie du combat dans l’original. C’est un changement bienvenu et avec les options de difficulté et les fonctionnalités d’accessibilité ajoutées, si le combat plus exigeant est trop pour vous, il est toujours possible de faire tomber certains paramètres et de passer un moment agréable.

Je souhaite que le nouveau système de broches soit plus utile, cependant. Les épingles, qui peuvent être achetées et équipées à l’aide d’une monnaie du jeu, vous permettent de modifier diverses parties de Psychonauts 2. Vous voulez que Raz fasse plus de dégâts aux censeurs ? Il y a un badge pour ça. Vous voulez retrouver la santé à chaque fois que vous rencontrez une connexion mentale ? Il y a aussi un badge pour ça. Le problème est que beaucoup de ces badges sont chers et tous ne sont pas super utiles. De plus, vous ne pouvez en équiper que trois à la fois et ne pouvez en acheter de nouveaux que dans divers distributeurs automatiques que l’on ne trouve que dans certaines régions du monde. Il est donc difficile d’en obtenir de nouvelles ou de créer des combinaisons d’épingles vraiment folles et cela n’en vaut souvent pas la peine. C’est un bon système en théorie, mais en pratique, c’était comme une perte de temps.

Psychonautes 2

DEVIS AU DOS DE LA BOÎTE

“Nous jouons à ces jeux d’esprit, ensemble…”

TYPE DE JEU

Plateforme d’action avec énigmes, comédie et objets de collection

AIMÉ

Des mondes mentaux créatifs et amusants, une excellente écriture, une distribution solide, une bonne plate-forme, une belle apparence

N’AIME PAS

Les épingles semblent inutiles, quelques bugs mineurs, quelques niveaux de meh

PLATEFORMES

PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X/S (joué)

JOUÉ

21 heures, campagne principale terminée et quelques quêtes secondaires.

La plate-forme, en revanche, est excellente dans Psychonauts 2, grâce à des contrôles stricts et des animations fluides. J’ai joué sur Xbox Series X où j’ai pu expérimenter le mode 120fps et c’était une joie. Cependant, même à 60 images par seconde, les sauts, les escalades, les glissades et la course étaient réactifs et fluides. Je me retrouvais parfois à sauter dans une zone, trop fatigué pour jouer plus, mais ayant trop de plaisir pour arrêter de courir et de sauter de trucs. Comme auparavant, vous pouvez faire appel à une boule d’énergie sur laquelle vous pouvez rouler pour vous déplacer plus rapidement ou utiliser comme ballon pour vous aider à faire des sauts très longs ou à traverser des surfaces dangereuses, comme l’eau. Oui, l’eau est toujours mauvaise. Raz et sa famille sont toujours maudits, alors évitez l’eau à tout prix.

En parlant de Raz et de sa famille, ils font partie de l’un des meilleurs personnages que j’ai vu dans un jeu depuis longtemps. Un groupe de stagiaires remplace l’ensemble des enfants du camp d’été du premier match. Par rapport aux enfants, ces stagiaires sont plus âgés, un peu plus méchants, mais aussi plus riches, plus complexes et étoffés. Le casting adulte est tout aussi génial, les vedettes étant les membres fondateurs des Psychonauts, chacun avec ses propres bizarreries et personnalités dont je suis rapidement tombé amoureux. J’aime particulièrement le personnage de Jack Black que je ne veux pas gâcher. Sachez simplement que c’est parfait pour lui.

Vous pouvez passer des heures à parler aux merveilleux personnages de Psychonauts 2, qui ont de nouvelles choses à dire au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. C’est facile à éviter si vous n’êtes là que pour sauter et frapper. Mais si vous vous souciez de Lillie, Ford Cruller, des parents et frères et sœurs de Raz et du reste du gang (et vous devriez), vous voudrez entendre parler de leur vie et de leurs croyances. Psychonauts 2 est un jeu sur les gens, après tout, et ces personnages sont tous si bien écrits et interprétés que les manquer serait manquer une partie de ce qui en fait un jeu si spécial. C’est souvent très drôle, bien sûr, mais il y a aussi des moments dramatiques avec un vrai poids. J’ai même pleuré une ou deux fois vers la fin.

Raz et sa famille, y compris son père, sa mère et ses frères et sœurs. Capture d’écran : Double amende / Kotaku

Ce qui rassemble vraiment tout cela – le combat, les mondes mentaux, les plates-formes et plus encore – est le récit, alors que Psychonauts 2 explore des thèmes tournant autour de qui nous sommes vraiment, de ce que nous cachons aux autres et de la façon dont le passé nous rattrape toujours dans la fin. Les choses deviennent sombres. Les gens meurent. Des vies sont ruinées par des erreurs et des décisions stupides et effrayantes. Et comme le premier jeu, Psychonauts 2 passe beaucoup de temps à vous laisser creuser ce qui fait vibrer les méchants. Souvent, ce que vous trouvez dans leur esprit est la douleur. Raz peut généralement les aider à s’aider eux-mêmes alors qu’ils combattent leurs démons intérieurs et leurs blocages. Pourtant, comme Psychonauts 2 le souligne très tôt, sauter dans l’esprit de quelqu’un est une question de confiance et d’attention. Si Raz essaie de changer quelqu’un par la force, contre sa volonté, ça ne se passe pas bien. C’est une violation de la confiance que les gens doivent avoir en vous lorsqu’ils vous laissent entrer dans leur esprit.

C’est le problème : les Psychonautes ne visent pas à réparer ou à changer les gens par la force brute ou la ruse, mais plutôt à aider les gens à résoudre leurs problèmes d’une manière qui leur permet finalement d’avoir le pouvoir. Les gens sont des boules compliquées d’émotions et de souvenirs. Nous avons tous des ténèbres en nous, et Psychonauts 2 suggère que dans de mauvaises circonstances, n’importe qui pourrait devenir le grand méchant qui doit être éliminé. Cela va dans les deux sens, cependant; cela signifie également que n’importe qui peut être un héros. N’importe qui peut sauver la situation ou aider quelqu’un à se sentir mieux.

Psychonauts 2 ne consiste pas à abattre le grand patron à la fin et à applaudir leur cadavre. Il s’agit de comprendre que même le plus gros connard est toujours une personne, et qu’au fond, il a peut-être juste besoin d’aide. Nous avons tous besoin d’aide parfois. La clé le demande. Aujourd’hui, en 2021, il est facile de regarder autour de soi et de voir des gens qui semblent cruels et diaboliques, et de supposer qu’ils sont des âmes perdues, qui ne valent pas la peine d’être sauvées. Psychonauts 2 dit le contraire. Il dit que tout le monde peut changer. Je ne suis pas sûr d’y croire pleinement, mais je serai damné si ce n’est pas un sacré message d’espoir.