Une averse incessante fait s’arrêter Kolkata; aéroport inondé, le département Met émet une alerte jaune

Kolkata a reçu 100 mm de pluie entre 1 h et 7 h du matin à différents endroits.

Alors que Kolkata commençait à se préparer pour les célébrations de Durga Puja, de fortes pluies déclenchées par des circulations cycloniques sur la baie du Bengale, se sont abattues sur Kolkata et ses environs, arrêtant la vie. Les pluies incessantes qui ont commencé dimanche soir ont inondé une grande partie de la ville, perturbé le trafic routier, suspendu les opérations ferroviaires circulaires et les trains longue distance ont été reprogrammés.

Une vidéo a fait surface où des voitures garées à l’aéroport de Kolkata sont vues submergées dans l’eau après que la ville ait été témoin de pluies. Un grave engorgement s’est produit à l’aéroport international Netaji Subhash Chandra Bose aujourd’hui après que le métro ait reçu 100 mm de pluie entre 1 h et 7 h à différents endroits.

#REGARDER | Bengale occidental : grave engorgement à l’aéroport international Netaji Subhash Chandra Bose de Kolkata aujourd’hui, à la suite de fortes pluies dans la ville. pic.twitter.com/Kd4pXr5Ez1 – ANI (@ANI) 20 septembre 2021

Les transporteurs aériens comme SpiceJet, Vistara ont demandé aux voyageurs de prévoir plus de temps pour leur trajet vers les aéroports en raison des embouteillages dus à l’engorgement. Les départs et arrivées de certains vols ont également été affectés en raison des pluies.

Pendant ce temps, des responsables du bureau régional du Département météorologique indien (IMD) à Kolkata ont déclaré qu’une circulation cyclonique s’était développée dans la baie du Bengale, déclenchant de fortes pluies dans le sud du Bengale occidental. Les vents chargés d’humidité s’approcheront d’Odisha et du Jharkhand d’ici mardi.

L’IMD a déclaré qu’il n’avait jamais plu autant à Calcutta un seul jour de septembre au cours des 14 dernières années. La ville avait enregistré 174 mm de pluie le 25 septembre 2007. Les météorologues ont émis une alerte orange à Calcutta pour lundi et une alerte jaune pour mardi. L’alerte rouge est la catégorie d’alerte la plus élevée, suivie de l’orange et du jaune.

