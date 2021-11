À présent, le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a appelé à faire beaucoup plus pour accueillir les femmes dans les carrières de l’armée. M. Wallace a déclaré qu’il était déterminé à ne pas gaspiller de nouvelles réformes dans l’armée « en omettant de réparer et de corriger la culture ». Plus tôt cette année, M. Wallace a levé une ordonnance de bâillonnement pour permettre aux femmes militaires de témoigner lors d’une enquête du sous-comité de la défense qui enquêtait sur les abus de pouvoir dans l’armée.

La levée de l’ordonnance de bâillonnement a conduit 4 000 femmes à envoyer des témoignages écrits à l’enquête.

Le secrétaire à la Défense doit rencontrer aujourd’hui des généraux supérieurs de l’armée pour répondre aux préoccupations soulevées concernant l’intimidation et le harcèlement au sein de l’armée.

M. Wallace a déclaré qu’il aborderait d’autres problèmes tels que le comportement à l’académie militaire de Sandhurst et le meurtre d’une femme kenyane en 2012.

Le ministre de la Défense rencontrera le général Sir Mark Carleton-Smith, chef d’état-major général et son adjoint et commandant en chef des forces terrestres.

LIRE LA SUITE: Des troupes pour aider à «sauver Noël» et arrêter la crise hivernale

« Nous devons faire plus sur ce front. »

L’armée a déclaré qu’elle travaillerait avec le secrétaire à la Défense pour « éliminer les comportements inacceptables à tous les niveaux, en particulier en ce qui concerne le traitement des femmes ».

La nouvelle intervient après qu’un avocat du Center for Military Justice qui a représenté des femmes dans l’armée, a déclaré que M. Wallace avait été informé « à maintes reprises » de ces problèmes.

Mme Emma Norton a déclaré que le ministre de la Défense n’avait « pas pris les changements fondamentaux » qui lui avaient été recommandés.

Mme Norton s’exprimait sur Woman’s Hour sur BBC Radio 4.

Elle a affirmé que M. Wallace avait ignoré les conseils de la Wigston Review 2019 concernant un comportement inapproprié dans l’armée.

Le rapport indiquait que les plaintes graves telles que le harcèlement sexuel grave devraient faire l’objet d’une enquête par les tribunaux civils.

Selon le Times, sept membres de l’armée britannique pourraient désormais être poursuivis pour le suicide d’une cadette de Sandhurst, Olivia Perk.

La Service Prosecuting Authority (SPA) envisage des accusations contre le personnel de Sandhurst pour avoir omis de s’acquitter de ses obligations de protéger le bien-être des cadets.

Une ancienne lieutenant-colonel de sexe féminin aurait déclaré que la Sandhurst Academy avait besoin de « sortir de l’âge des ténèbres ».

Un meurtre présumé d’une femme kenyane devrait également être discuté par le ministre de la Défense.

Le corps de la femme a été retrouvé dans une fosse septique en 2012.

Il y a également eu une prétendue dissimulation ultérieure par des membres de l’armée dans l’horrible meurtre.

Le Sunday Time a déclaré que la réponse du ministère de la Défense à ses allégations était « totalement inadéquate ».

Le journal affirme que l’identité du meurtrier présumé de la femme kenyane était un « secret de polichinelle » au sein du régiment du duc de Lancaster depuis près d’une décennie.

Des sources gouvernementales de haut niveau ont déclaré que l’armée n’était « pas assez courageuse » pour apporter les changements systématiques nécessaires.

Une source a ajouté : « Ça n’a pas changé mais la société a changé. »

Se référant au cas de la femme kenyane Agnes Wanjiru, un porte-parole du MOD a déclaré : « La compétence pour cette enquête appartient à la police kenyane, avec laquelle nous continuons de travailler en étroite collaboration au quotidien pour fournir tout le soutien possible.

« Cela reste une enquête active avec de multiples lignes d’enquête. Afin de protéger l’enquête et dans l’intérêt de la justice, nous ne pouvons pas commenter davantage. »

À propos du décès de l’Élof Olivian Perks, un porte-parole de l’Armée a déclaré : « Nos pensées et nos sympathies accompagnent la famille et les amis de l’élève-officier Olivia Perks en cette période difficile.

« Une enquête de la Police militaire royale est terminée et l’affaire a été renvoyée à l’Autorité des poursuites militaires, il serait donc inapproprié de commenter davantage pour le moment. »