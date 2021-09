Une bagarre éclate à propos du diesel dans une station-service de Chichester – vidéo | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le gouvernement a exhorté les Britanniques à ne pas paniquer pour acheter, après que des problèmes d’approvisionnement aient provoqué la fermeture temporaire d’un certain nombre de stations-service. La Grande-Bretagne souffre d’une pénurie de chauffeurs de poids lourds, ce qui a empêché des quantités suffisantes de carburant d’atteindre les stations-service.

Samedi, Edmund King, le chef d’AA, a déclaré à la BBC qu’il y avait « beaucoup de carburant à la source » et a déclaré que la situation devrait s’améliorer.

Les pénuries ont provoqué une montée des tensions, avec un certain nombre d’altercations physiques signalées.

Une vidéo choquante, qui proviendrait de Chichester dans le West Sussex, montre quatre hommes se battant sur le parvis d’une station-service Esso.

On peut les voir tous les quatre se crier dessus, dans une bouche grossière échangée avant que l’un des hommes ne leur jette un coup de poing.

On entend un homme crier : « Il vient de mettre du diesel dedans.

Les deux hommes plus âgés s’engagent alors dans une bagarre, tout comme le plus jeune.

Selon The Mirror, les deux factions auraient contenu un père et un fils.

Des coups de pied et des coups de poing sont échangés, et à un moment donné, on peut entendre un homme exhorter « laissez-le de côté ».

Il a déclaré: «Le marché est tendu, donc je pense que c’est un problème plus large qui affecte la chaîne d’approvisionnement, pas seulement l’essence et le diesel, mais aussi la vente au détail.

« La bonne nouvelle est que vous ne pouvez vraiment faire le plein qu’une seule fois ; vous devez utiliser le carburant, donc cela devrait être une chose à court terme.

«Ce n’est pas comme les crises de carburant du passé lorsque le fournisseur était touché par des grèves, etc.

“Donc, une fois que les gens ont fait le plein, ils ne voyageront pas plus qu’ils ne voyagent normalement, donc cette pression sur le système devrait s’atténuer dans les prochains jours.”

Le gouvernement a annoncé que des visas temporaires seraient fournis à 5 000 chauffeurs étrangers supplémentaires de camions et de pétroliers.

Ceux-ci leur permettront de travailler en Grande-Bretagne pendant trois mois, jusqu’au réveillon de Noël.

Samedi, un porte-parole de la UK Petroleum Industry Association a blâmé les achats de panique pour les pénuries de carburant.

Ils ont déclaré : « Il y a eu une augmentation de la demande de carburants cette semaine qui est au-delà de ce qui est habituel.

«Il n’y a aucun problème signalé avec la production, le stockage ou l’importation de carburants alors que les distributeurs travaillent dur pour reconstituer les stocks sur les parvis.

« Les clients devraient continuer à acheter du carburant comme ils le feraient normalement. »

Il a été suggéré que des troupes pourraient être enrôlées pour conduire des pétroliers, ce qui, selon le député conservateur Marcus Fysh, “ne serait pas une façon déraisonnable de penser à régler un problème”.