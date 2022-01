Une bagarre éclate dans la foule au Las Vegas Bowl, un fan du Wisconsin l’arrête

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Le Las Vegas Bowl était au bord d’une bagarre totale dans la foule, mais après que les coups de poing ont commencé à voler, un homme a écrasé le fusible avec une menace colorée.

Tu dois voir la vidéo… Les fans de l’Arizona State se bousculent dans les gradins du stade Allegiant et le crime de Sun Devil on Sun Devil s’intensifie jusqu’à certains foins.

Ensuite, un fan des Badgers du Wisconsin court et impose la loi … mettant ses doigts dans le visage des supporters de l’ASU et leur disant qu’il les assommera à froid s’ils ne coupent pas la merde.

Les gens qui ont presque eu une place au premier rang pour un combat beaucoup plus important rugissent d’approbation après que le fan du Wisconsin ait fait taire les bavards … et les deux bases de fans se lient sur un chant « Let’s Go Badgers ».

Le fan du Wisconsin a épargné aux autres un mal de tête … on nous a dit que la police et la sécurité ne sont pas venues dans la section, et tout cela s’est produit au milieu du 4e trimestre.

Quant au jeu… Le Wisconsin a battu l’ASU, 20-13.