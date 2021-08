Une bagarre massive d’Aldi dans un parking de Manchester impliquant 50 personnes laisse une femme grièvement blessée | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La bagarre a éclaté dans le parking Aldi de Gorton, dans le Grand Manchester, vers 4 heures du matin. La police a été appelée pour des informations faisant état d’une bagarre impliquant jusqu’à 50 personnes. La zone a été bouclée, mais elle a maintenant été supprimée.

On pense qu’une femme a été heurtée par un véhicule et a été soignée pour des blessures graves dans une ambulance.

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: “La police a été appelée à 4 heures du matin ce matin (dimanche 15 août) pour un rapport faisant état d’une grande bagarre impliquant près de 50 personnes sur un parking au large de Garratt Way, Manchester.

“À l’arrivée des officiers, le groupe s’est dispersé et une femme dans la trentaine était soignée dans une ambulance – on pense qu’un véhicule est entré en collision avec elle et qu’elle a subi des blessures graves mais pas mortelles.

“Aucune arrestation n’a été effectuée et les enquêtes sont en cours.”

Un témoin qui habite en face du parking a déclaré avoir entendu des cris venant du parking vers 3 heures du matin.

Il a déclaré au Manchester Evening News: “Je pensais juste que c’était des choses normales, mais les cris ne se sont pas arrêtés.

“J’ai vu beaucoup de gens sur le parking se crier dessus.”

Il a dit avoir entendu une détonation et une femme crier.

Un autre témoin a déclaré avoir entendu des cris et des cris, mais n’a rien trouvé d’inhabituel car il y a souvent des gens qui font du bruit dans cette zone.

Plus à venir…