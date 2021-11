Une baleine à bosse plonge sous les kayakistes alors qu’ils crient de joie

À un moment donné, la baleine à bosse a percé la mer à quelques mètres de la femme en kayak (Photo: Caters)

Une femme a hurlé d’excitation lorsqu’elle s’est retrouvée à faire du kayak avec un groupe de baleines à bosse.

Brittany Ziegler, 31 ans, a une « histoire d’amour » autoproclamée avec l’océan Pacifique et ses baleines.

À tel point qu’elle a déménagé de sa maison en Californie à l’île hawaïenne de Maui pour filmer les géants des mers.

Elle passe tous les jours pendant la saison des baleines – de la mi-décembre à la mi-avril – sur son kayak à photographier et filmer ses animaux préférés.

Mais la routine n’a clairement rien fait pour entraver la joie de Brittany, ce qui est clair à voir dans une récente vidéo montrant la maman criant de joie.

Au début du clip, les baleines ont été aperçues à une distance assez sûre de Brittany qui a vu deux baleines à bosse percer la surface de l’eau et a crié: « Oh mon dieu! »

Une autre voix a été entendue demandant : « Ils ne nous sauteront pas dessus, n’est-ce pas ? – juste avant que Brittany ne tourne son appareil photo vers la droite pour montrer la baleine de manière alarmante.

Sa voix est devenue effrayante alors qu’elle pagayait en arrière et criait: « Il est sous nous », mais elle est rapidement revenue à glousser et à crier.

Brittany Ziegler a déclaré qu’elle passait « chaque jour » de la saison des baleines sur un kayak (Photo: Caters)



Lorsque Brittany a remarqué que la baleine était si proche d’elle, elle a rapidement ramé en arrière (Photo : Caters)

L’amateur de l’océan, qui est également un auteur de science-fiction, a déclaré : « La saison des baleines dure six mois à Hawaï. Je passe chaque jour sur le kayak pour apprendre à connaître tous les nouveaux bébés.

«Après quelques semaines, les bébés reconnaissent mon kayak et ma voix et viendront directement vers nous chaque fois qu’ils me verront ou m’entendront.

« Certains bébés aiment jouer à des jeux, se montrer ou chanter si fort que je peux les entendre au-dessus de l’eau. »

Les baleines à bosse parcourent plus de 3 000 milles de l’Alaska à Hawaï afin qu’elles puissent profiter des eaux plus chaudes en hiver.

Les animaux y passent leur temps pour s’accoupler, mettre bas et nourrir leurs veaux avant de retourner en Alaska pour ses eaux d’alimentation en été.

Les baleines sont actuellement enregistrées comme en voie de disparition. Leurs populations ont augmenté depuis qu’une grande partie du monde a adopté des interdictions de chasse à la baleine, mais la pratique s’est poursuivie dans certains pays.

Le Japon a repris son industrie de la chasse commerciale à la baleine après une interruption de 31 ans en 2019, après, entre autres raisons, que le gouvernement a insisté sur le fait que manger des baleines est une partie importante de la culture japonaise.

À l’échelle mondiale, les baleines sont confrontées à des menaces de pollution, de collisions avec des navires, d’enchevêtrement dans des engins de pêche et de développement pétrolier et gazier offshore.

