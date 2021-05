Une baleine met en garde contre l’inflation

Encore plus de signes d’inflation… mais Louis Navellier dit que nous sommes dans un environnement «Boucle d’or»… la résurgence technologique se poursuit… Le Top 5 des actions de Matt McCall pour la prochaine décennie

Un autre signe d’inflation… cette fois de la part de l’investisseur le plus connu au monde.

Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway le week-end dernier, Warren Buffett a donné ses deux cents sur l’inflation:

Nous assistons à une inflation très importante. C’est très intéressant. Nous augmentons les prix. Les gens nous font grimper les prix et c’est accepté. Nous avons neuf constructeurs d’habitations en plus de nos maisons préfabriquées et de nos activités, qui sont les plus importantes du pays. Donc, nous faisons vraiment beaucoup de logement. Les coûts sont simplement en hausse, en hausse, en hausse. Les coûts de l’acier, vous savez, ils augmentent tous les jours.

La semaine dernière, nous avons noté comment la Réserve fédérale nous a dit de ne pas nous inquiéter de l’inflation. Bien qu’il augmente, on nous dit qu’il sera «transitoire».

Pourtant, nous avons souligné que la mesure de l’inflation que la Fed surveille n’inclut pas certains des éléments les plus importants d’un budget familial, à savoir les prix des produits d’épicerie, de l’essence et du logement.

Donc, dans un sens, ce que la Fed nous dit n’est pas pertinent, car il ne tient pas compte de certaines des plus grandes influences sur votre portefeuille.

Lorsque nous tenons compte de ces influences, les chiffres racontent une histoire bien différente.

De la semaine dernière de Barron:

Au cours de la seule semaine écoulée, le prix du maïs a augmenté de 8% pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2013, tandis que les prix du soja et du blé ont atteint leur plus haut niveau depuis 2014. L’indice CRB des produits alimentaires, qui comprend les porcs, le beurre et le sucre, en plus des céréales et d’autres produits agricoles, est en hausse de 15% cette année et se négocie au plus haut niveau depuis l’été 2012. Les prix des produits d’épicerie sont quant à eux à leur plus haut depuis sept ans. Pendant ce temps, le prix d’une maison existante a bondi de 17% en mars par rapport à il y a un an – le rythme le plus rapide jamais enregistré.

La semaine dernière, milliardaire et investisseur bien connu, Leon Cooperman a fait écho à nos inquiétudes:

Je pense que M. Powell sera surpris par l’inflation. Ce ne sera pas aussi calme et éphémère qu’il le pense. Je pense que la Fed sera obligée de dire quelque chose avant la fin de 2022

Conclusion: l’inflation est là. Buffett et Cooperman le voient… comme nous l’avons souligné la semaine dernière, de nombreux dirigeants de niveau Fortune 500 C le ressentent… vous le voyez probablement vous-même… et d’autres sont à venir.

Nous sommes curieux – que faites-vous pour préparer votre portefeuille à l’inflation? Faites-vous des mouvements défensifs ou adoptez-vous une approche attentiste? Si vous attendez, quel sera l’indicateur qui signalera qu’il est temps pour vous d’agir? Envoyez-nous un e-mail à Digest@InvestorPlace.com et faites-nous savoir.

*** Bien que l’inflation soit une préoccupation, Louis Navellier estime que nous sommes dans un environnement «Boucle d’or» pour les actions de haute qualité

Pour les lecteurs du Digest plus récent, Louis est l’un des premiers pionniers de l’utilisation d’algorithmes prédictifs pour parcourir les marchés à la recherche d’actions quantitativement fortes. Forbes l’a même nommé le «roi des Quants».

Cette approche numérique lui a permis de produire des décennies de gagnants à trois chiffres pour ses clients privés et ses abonnés. Aujourd’hui, il est l’un des analystes chevronnés les plus respectés de l’industrie.

Dans la mise à jour de Breakthrough Stocks de vendredi dernier, Louis a commenté les efforts de la Fed pour enflammer l’inflation et réduire le chômage, ainsi que la résurgence de l’économie américaine:

La principale priorité de la Réserve fédérale a été de corriger le chômage et de déclencher l’inflation, ce qui à son tour stimulerait les dépenses des entreprises et des consommateurs. D’après ce que je peux dire, la Fed est sur le point d’atteindre ses objectifs, tout en restant déterminée à maintenir les principaux taux d’intérêt à court terme à ou près de zéro jusqu’en 2023. En fait, le Federal Open Market Committee (FOMC) a de nouveau tenu bon la semaine dernière. Les membres ont voté à l’unanimité pour maintenir les taux d’intérêt à court terme près de zéro et pour continuer à acheter au moins 120 milliards de dollars d’obligations chaque mois. Le président de la Fed, Jerome Powell, est également resté fidèle à ses canons accommodants, déclarant une fois de plus: «Il faudra du temps avant que nous voyions des progrès substantiels.»

Dans l’ensemble, Louis voit plusieurs facteurs haussiers s’aligner sur des actions fondamentalement fortes:

Il y a l’économie américaine qui frappe le gaz (la semaine dernière, nous avons appris que le PIB du premier trimestre a augmenté au deuxième rythme le plus rapide depuis 2003) … il y a le déploiement continu des vaccins COVID-19 … de nombreux Américains sont assis sur des niveaux plus élevés de revenu disponible grâce à la les derniers contrôles de relance… et nous avons une Fed qui essaiera de maintenir les taux bas dans un avenir prévisible.

Louis pense que cela met le marché dans une situation de «Boucle d’or» qui est juste la bonne température pour plus de gains, pour ainsi dire:

Le fait est que nous sommes au milieu d’un environnement «Boucle d’or» pour les actions. En d’autres termes, l’environnement actuel de taux d’intérêt proches de zéro, des prévisions de croissance du PIB de plus de 6% pour 2021, des arriérés de commandes records et des dépenses de consommation robustes ajoutent largement aux résultats des entreprises. Je m’attends donc à ce que la croissance des bénéfices et des ventes reste forte pendant toute l’année 2021 en raison de la reprise économique et des comparaisons faciles d’une année à l’autre.

*** Un domaine du marché boursier qui a connu une forte croissance ces dernières semaines est la technologie

Bien que le Nasdaq soit en baisse aujourd’hui au moment où j’écris, les actions technologiques se sont redressées ces dernières semaines.

Pour en savoir plus, tournons-nous vers Luke Lango. Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hyper croissance et l’analyste derrière le rapport sur les actions du Daily 10X. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques de pointe qui sont à l’avant-garde des tendances explosives.

De Luke:

Le mois d’avril est dans les livres et, comme nous nous y attendions, les choses commencent lentement mais sûrement à tourner un virage pour les investisseurs en croissance et en technologie. Au cours des deux dernières décennies, le commerce «croissance longue / technologie» a dominé Wall Street. Comme nous vous l’avons dit précédemment, du début de 2003 à la fin de 2020, la technologie Nasdaq-100 a gagné 1 210%, contre un gain beaucoup plus piétonnier de 266% pour la «vieille école» Moyenne industrielle Dow Jones. Au cours de cette période de 18 ans, le Nasdaq a surpassé le Dow Jones en 14 ans. Le Dow a brillé plus fort en seulement quatre ans… Ainsi, l’histoire nous dit que la surperformance des actions «old school» et de valeur se produit de temps en temps. Mais quand cela arrive, c’est toujours de courte durée. Cela s’avère vrai cette fois-ci. De février à mi-mars, le Dow Jones a augmenté d’environ 10%, tandis que le Nasdaq a glissé de 1%. Mais depuis la mi-mars, le Nasdaq a augmenté de 7%, tandis que le Dow Jones est en hausse de moins de 3%. Tech a repris la tête.

C’est une excellente nouvelle pour le service Luke’s Daily 10X, qui vise à mettre en évidence les actions avec un potentiel de gains de 1000% sur le long terme – qui, ces dernières années, ont généralement été trouvées dans le monde de la technologie.

Depuis le lancement de son service il y a environ un an, Luke a déjà déterré cinq de ces actions à plus de 1000% et une foule de gagnants à trois chiffres.

Retour à Luke pour plus de détails:

Notre rendement moyen par sélection continue de s’améliorer et nous avons ajouté plusieurs nouveaux gagnants à 10%, 50% et 100% à notre longue liste d’actions en surbrillance. Découvrez notre DTX Tableau de bord mensuel au dessous de: % Revenir

# de stocks de DTX

dix% ou plus 194

20% ou plus 174

50% ou plus 134

100% ou plus 91

200% ou plus 51

400% ou plus 21

500% ou plus 17

1 000% ou plus 5 En d’autres termes, la reprise du commerce à long terme technologie / croissance, amorcée en mars, s’est poursuivie en avril. Nous nous attendons à ce que les choses s’améliorent à partir d’ici. Pourquoi? Parce que la technologie envahit le monde.

Nous avons offert aux lecteurs de Digest l’un des plus récents gagnants potentiels de la technologie 10X de Luke la semaine dernière. La société est Nano Dimension (NNDM). C’est une entreprise d’impression 3D qui est sur le point de remodeler fondamentalement la façon dont le monde fabrique l’électronique au cours des prochaines années.

Voici Luke sur les raisons pour lesquelles l’avenir de cette entreprise pourrait être énorme:

Le système DragonFly LDM de la société utilise des encres nano-conductrices et diélectriques liquides propriétaires pour imprimer simultanément des couches conductrices et diélectriques en même temps, permettant ainsi une impression complète d’un PCB multicouche (carte de circuit imprimé) à haute résolution. Sur la base de nos recherches, il s’agit de la première technologie au monde capable d’imprimer efficacement des circuits imprimés multicouches de qualité industrielle. C’est un gros problème.

Si vous avez manqué le Digest qui présentait NNDM, cliquez ici. Et pour en savoir plus sur Luke sur son service Daily 10X, cliquez ici.

***Enfin, en parlant d’actions spécifiques prêtes à générer de gros rendements, comment aimeriez-vous apprendre les 5 meilleures actions de Matt McCall à détenir pour les 10 prochaines années?

Je dois noter que vous pouvez obtenir ces informations de manière totalement gratuite.

Si vous êtes intéressé, consultez le podcast Matt’s Moneyline.

Vous ne le savez peut-être pas, mais Matt est l’un des chercheurs boursiers et des fournisseurs de contenu les plus prolifiques de toute l’industrie. Et Moneyline est l’endroit où il partage une grande partie de ses découvertes.

Ce n’est pas seulement une théorie générale – vous obtenez de nombreux conseils spécifiques et exploitables. Et encore une fois, c’est totalement gratuit.

Ces dernières semaines, Matt a couvert 10 introductions en bourse qui devraient être sur votre radar… les dernières mises à jour pour les investisseurs de marijuana… les actions de semi-conducteurs que vous voudrez peut-être envisager… de grandes opportunités dans les SPAC… et comment investir dans l’économie spatiale en pleine croissance…

Vendredi dernier, il a creusé dans le Top 5 des actions à conserver pendant les 10 prochaines années. Il a partagé les idées des auditeurs, ainsi que ses propres idées.

Si vous êtes un investisseur actif ou si vous souhaitez simplement obtenir les dernières recherches de l’un des hommes les plus intelligents du secteur, Moneyline est une ressource à ne pas manquer. Découvrez-le en cliquant ici.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg