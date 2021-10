Une baleine Shiba Inu achète 276 milliards de pièces en quelques heures

TL;Répartition DR

Une baleine Shiba Inu a attrapé 276 milliards de pièces samedi après avoir acheté 6 000 milliards de pièces vendredi. Cela pourrait conduire la pièce vers plus de plates-formes de cotation.

Une baleine Shiba Inu anonyme et étrange a chargé d’énormes sacs de pièces SHIB sous son portefeuille lors d’un voyage d’achat. La baleine inconnue du 1er octobre avait initialement acheté une énorme quantité de SHIB – 6 000 milliards de pièces SHIB d’une valeur de 43 838 916 $. La même baleine inconnue a acheté 116 milliards de pièces le lendemain, le 2 octobre. La baleine ne s’est pas arrêtée là et a acheté 159 milliards de pièces dans les heures suivantes et s’est finalement arrêtée après avoir acheté une autre série de 1 milliard de pièces. Ces trois ordres d’achat ont été exécutés en quelques heures.

Le total des pièces SHIB achetées s’élevait à 276 milliards pour le samedi 2 octobre. Un montant aussi important d’achat de pièces SHIB a fait grimper le prix de la pièce et au cours de la journée, il a augmenté de 5%, après quoi il s’est stabilisé autour de 3%.

L’accaparement de Shiba Inu pourrait ouvrir la porte à de nouvelles plateformes

Lorsque la dernière fois qu’une grosse baleine a attrapé une énorme quantité fin juin, SHIB a obtenu une place sur eToro. SHIB a été témoin d’une autre inscription sur CoinBase Pro et WeBull début août à la suite d’un énorme achat de baleines fin juillet.

Les baleines ont continué à saisir la pièce, ce qui a entraîné l’annonce de la cotation par Binance en septembre.

Il y a eu plusieurs développements dans l’aspect technique de la pièce qui peuvent l’amener à être cotée sur différentes plateformes. La position d’entrée solide de la baleine Shiba Inu pourrait agir comme un catalyseur dans le processus.

SHIB poursuit le mouvement haussier dans la course boursière. Au cours de la dernière année, il a gracieusement supprimé quatre zéros de son prix, ce qui est une grande réussite en si peu de temps. Les experts spéculent que la pièce pourrait effacer un zéro ou deux au cours de la prochaine année, car elle est désormais disponible sur les plus grandes bourses et plateformes de trading. Cela facilite les achats des investisseurs plutôt que de faire des swaps de change en vrac et de payer des déductions stupides de 10% ou plus.

Lien source

Vues de la publication : 15