Une baleine Shiba Inu achète 4 milliards de jetons

Shiba Inu (SHIB / USD) est actuellement à un plus bas de 57% par rapport à son plus haut historique de 0,00008616 $ établi fin octobre. Les baisses coïncident avec ce qui se passe sur le marché au sens large, car Bitcoin ne parvient pas à atteindre une tendance à la hausse notable au-delà de 48 000 $.

Au cours des dernières 24 heures, SHIB a gagné environ 4%, selon CoinGecko. Les gains surviennent alors que les données récentes sur la chaîne montrent qu’une baleine d’Ethereum a récemment acheté quatre billions de jetons SHIB.

Les baleines contribuent à la tendance haussière du SHIB

WhaleStats montre que cette transaction de baleine a eu lieu au cours des dernières 24 heures. Cependant, la tendance haussière coïncide avec la tendance qui se produit sur le marché. SHIB a profité de ce soutien du marché et a légèrement haussé alors que Bitcoin (BTC/USD) et Ethereum (ETH/USD) se sont légèrement remis des creux du week-end.

Depuis quelques semaines, les adresses des baleines achètent du SHIB alors que le token a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis fin octobre. Le récent achat a eu lieu avec un portefeuille de baleines Ethereum qui a acheté quatre billions de jetons SHIB d’une valeur de près de 136 millions de dollars.

WhaleStats montre également que Shiba Inu se classe comme le jeton le plus échangé dans le top 100 des portefeuilles ETH. Le rapport ajoute également que les adresses de baleines auraient pu accumuler plus de jetons après la chute des prix à 0,000028 $ le 20 décembre. Une autre adresse de baleine a également acheté plus de 79 milliards de jetons d’une valeur de 2 582 838 $.

Mouvement des prix SHIB

Pendant la majeure partie de ce mois, Shiba Inu s’est consolidé. L’une des baisses les plus importantes a eu lieu le 20 décembre, lorsque les prix sont tombés à un minimum de 0,000028. Après cette baisse, les prix ont tenté de rebondir, mais n’ont atteint des sommets de 0,00003306 $ qu’au cours des dernières 24 heures.

La prochaine résistance majeure pour SHIB est à 0,000043 $. S’il dépasse ce niveau, nous pourrions voir le jeton meme se diriger vers la fourchette de prix de 0,000055 $ à 0,000065 $. Cependant, ces niveaux ne seront atteints que s’il existe un fort support d’achat.

Lorsque SHIB a culminé, il se classait parmi les dix premières crypto-monnaies par capitalisation boursière. Actuellement, il se classe comme la treizième plus grande pièce par cette métrique. Ses revenus annuels sont supérieurs à 64 000 000 %.

