Une balle aurait tué Halyna Hutchins sur le plateau de Rust récupérée

Le « projectile de plomb » qui aurait été tiré par l’arme utilisée sur le tournage de Rust où un directeur de la photographie a été tué a été retrouvé, a révélé le shérif du comté de Santa Fe.

Halyna Hutchins a été tuée la semaine dernière après avoir été accidentellement abattue par l’acteur Alec Baldwin sur le tournage de leur western Rust au Nouveau-Mexique.

Le réalisateur Joel Souza a également été blessé, bien qu’il se rétablisse maintenant après avoir quitté un hôpital voisin à la suite de l’incident.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, et la procureure de district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, ont révélé qu’un « projectile de plomb » avait été récupéré sur l’épaule du réalisateur.

Le projectile, « apparemment le même obus » qui a tué Hutchins, est soupçonné d’être un obus réel, mais le shérif Mendoza a déclaré que cela ne pouvait être confirmé tant qu’il n’aurait pas subi d’autres tests.

Environ 500 cartouches de munitions ont été récupérées sur le plateau, a déclaré le shérif, ajoutant qu’il était encore trop tôt pour dire si des accusations criminelles seraient déposées.

Alec Baldwin a accidentellement tué le directeur de la photographie sur son film Rust après qu’un pistolet à hélice a été chargé d’une balle vivante (Photo: Jim Spellman / .)

Il y avait « une certaine complaisance » sur le plateau, a déclaré le shérif, mais il reste à déterminer s’il y a eu négligence ou par qui.

Carmack-Altwies a déclaré qu’une « enquête complète et approfondie est essentielle », mais « si les faits, les preuves et la loi étayent les accusations, j’engagerai des poursuites à ce moment-là ».

Interrogé sur Baldwin, le procureur de district a déclaré que « toutes les options sont sur la table à ce stade ».

Elle a ajouté: « Je ne commente pas les accusations, qu’elles soient déposées ou non ou sur qui. Nous ne pouvons pas encore répondre à cette question tant que nous n’aurons pas terminé une enquête plus approfondie. Personne n’a été exclu à ce stade.

Halyna Hutchins est décédée des suites de ses blessures après avoir été abattue sur le tournage du Nouveau-Mexique (Photo: . pour AMC Networks)

Baldwin, un acteur de cinéma et de télévision prolifique dont les rôles incluent Glengarry Glen Ross et 30 Rock, a précédemment déclaré qu’il était navré par l’incident et qu’il coopère pleinement à l’enquête.

Deux personnes ont manipulé le revolver, décrit par le procureur de district comme une « arme à feu ancienne appropriée à l’époque », avant qu’il ne soit remis à Baldwin, a déclaré le shérif.

Il s’agissait de l’armurier Hannah Gutierrez-Reed et du directeur adjoint David Halls, selon les autorités.

Eux et Baldwin, qui a également été producteur du film, ont été coopératifs, a ajouté le shérif.

La première procureure de district judiciaire, Mary Carmack-Altwies, a fait le point sur l’enquête en cours (Photo : Sam Wasson/.)

Selon un mandat de perquisition récemment publié, Gutierrez-Reed a déclaré avoir vérifié les balles factices le jour de la fusillade pour s’assurer qu’elles n’étaient pas vivantes.

Elle a déclaré que les armes à feu de la police utilisées pour le tournage avaient été enfermées pendant la pause déjeuner de l’équipage, mais que les munitions n’avaient pas été sécurisées sur un chariot.

Après la fusillade, Halls a déclaré avoir vérifié l’arme et avoir vu qu’au moins quatre des cinq cartouches étaient des balles factices.

Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a déclaré que toutes les parties avaient coopéré alors que les responsables tentaient de déterminer ce qui n’allait pas (Photo: Sam Wasson / .)

Mais une douille dans l’arme à feu n’avait pas de capuchon pour indiquer qu’il s’agissait d’un mannequin, selon le mandat.

Un directeur adjoint a remis à Baldwin, 63 ans, l’arme à feu et a crié « arme à feu froide », indiquant que c’était sûr, selon les dossiers du tribunal.

La police a été appelée vers 14 heures, heure locale, le 21 octobre, pour signaler une fusillade sur le plateau de Bonanza Creek Ranch.

Nouvelles du Showbiz américain



Hutchins, 42 ans, était une star montante de la photographie et sa mort a stupéfait Hollywood et lancé un débat à l’échelle de l’industrie sur la sécurité sur le plateau.

La production de Rust a été interrompue pendant que la police enquête sur l’incident et que les producteurs auraient ouvert une enquête interne sur la fusillade mortelle.

Les experts ont prédit d’importantes retombées juridiques.

