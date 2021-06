Une balle dans le bras pour la vaccination contre le Covid-19

in

Ce journal a toujours plaidé contre l’achat décentralisé de vaccins car un seul acheteur comme le souverain peut mieux négocier des offres en gros à bon prix. L’annonce du Premier ministre lundi que le Centre reviendra à la politique antérieure, en achetant des vaccins et en les distribuant aux États, est donc la bienvenue.

C’est la meilleure voie à suivre pour le pays. En effet, la Cour suprême (SC) avait observé, le 2 juin, que la politique de vaccination libéralisée (LVP) du Centre, qui faisait peser le fardeau de vacciner les 18 à 45 ans sur les États et les hôpitaux privés, était à première vue « arbitraire et irrationnelle. ”. Il est regrettable que le Centre ait choisi de demander aux États de prendre en charge la facture de ces vaccins, car les dépenses devraient se situer bien dans les 50 000 crore de Rs. Dans tous les cas, l’exercice a été un échec, les quelques États qui ont tenté d’acheter des vaccins sur le marché international se sont rencontrés avec peu ou pas de succès.

Le SC a également demandé au gouvernement de l’Union de soumettre dans un délai de deux semaines, tous les documents pertinents montrant comment le LVP a été encadré ainsi qu’une feuille de route des vaccinations jusqu’en décembre. Lundi soir, le gouvernement s’est lancé en dévoilant les lignes directrices du déploiement. Ceux-ci indiquent que les allocations aux États seront basées sur plusieurs critères, notamment la population, la charge de morbidité et les progrès de la vaccination. Bien que ceux-ci apparaissent comme des critères raisonnables, il est essentiel que le processus d’attribution soit transparent, ne laissant rien du tout à l’arbitraire. Le LVP, comme nous l’avons vu, n’était pas du tout bien pensé et pas dans l’intérêt général du peuple.

Par conséquent, étant donné la pénurie aiguë de vaccins, il est important que la nouvelle politique soit mise en œuvre sans biais. Par exemple, un État qui a un niveau d’infections plus faible, simplement parce que l’administration locale a été plus efficace pour contrôler la pandémie, ne devrait pas être pénalisé. Plusieurs grands États du pays ont connu un nombre élevé d’infections simplement parce que les citoyens étaient indisciplinés et que les gouvernements des États n’étaient pas en mesure de contrôler la propagation. Les États seront informés du nombre de doses de vaccin qui leur seront envoyées, afin qu’ils puissent planifier leur stratégie de distribution en conséquence.

Ils sont tenus de mettre dans le domaine public des informations sur l’approvisionnement en vaccins dans le district et dans les centres, et il est important qu’ils le fassent. L’installation d’enregistrement sur place dans tous les centres de vaccination, pour les individus et les groupes, devrait considérablement faciliter le processus, en particulier lorsque les connexions réseau sont médiocres ; l’application Cowin a eu sa part de problèmes et ne devrait pas être obligatoire.

Plus que toute autre chose, cependant, la campagne de vaccination de l’Inde a été entravée par la rareté des vaccins. L’Inde a administré moins de 235 millions de doses jusqu’à présent dans un déploiement douloureusement lent qui a commencé à la mi-janvier. Le gouvernement ne doit pas être distrait de son objectif clé qui est de se procurer rapidement une grande quantité de vaccins.

Alors que l’objectif est d’avoir plus de deux milliards de doses d’ici décembre, soutenus par les fournitures du Serum Institute, Bharat Biotech, il serait utile d’avoir des détails sur les chiffres chaque mois. Laisser une part de 25% au secteur privé à acheter est une bonne décision, mais le plafond de 150 Rs par dose sur les frais de service pourrait décourager les hôpitaux d’administrer des doses en grand nombre. Compte tenu de l’urgence de la situation, le secteur privé aurait dû avoir la latitude de décider des accusations.

