Une balle de plus pour Kiko

« Kiko Martínez (42-10-2, 29 KO) est toujours prêt. » Cette phrase est constamment répétée de la part de l’équipe de l’ancien champion du monde. Kiko ne peut pas s’arrêter et grâce à cela, elle a de nouveau pu accepter une belle opportunité. « Après avoir combattu en septembre lors de la soirée Matchroom à Barcelone, il n’avait pas arrêté le régime et s’entraînait toujours, mais pas de boxe. Mon promoteur m’a appelé et m’a dit que l’opportunité s’était présentée de faire la Coupe du monde IBF contre Kid Galahad (28-1, 17 KO). ‘Que disons nous? Il y a peu de temps… », m’a-t-il dit. ‘Bien sûr que oui’, ai-je répondu. Ce jour-là, j’ai mis mes gants et j’ai commencé à m’entraîner », révèle le joueur de 35 ans originaire d’Elche.

L’opportunité d’être à nouveau championne ce samedi (20h00, DAZN) n’était pas attendue. Eddie Hearn et Matchroom avaient programmé Martinez pour boxer Zelfa Barrett en décembre à Bilbao. « Je l’ai cru. Ils avaient tellement promu ce match revanche que j’ai vraiment pensé que cela arriverait », a déclaré le combattant, qui est sorti vainqueur avec le changement. Maintenant, vous pouvez à nouveau écrire l’histoire. Seul Javier Castillejo a été champion du monde dans deux divisions. Kiko l’était dans les super poids coq (2013 et 2014) et maintenant il va l’essayer, pour la troisième fois, dans la plume.

Voyager à Sheffield, la ville où réside le champion, n’a pas d’importance pour Kiko. Il pense que l’injustice qu’il a subie contre Barrett en février de cette année le verra traité équitablement. « Je pense que tout ce qui s’est passé est positif. Non seulement sur le plan mental, en recevant un grand soutien des gens, mais aussi parce que tout le monde sera attentif. Ils m’ont fait la même chose deux fois maintenant, car j’ai gagné contre Barrett et Warrington et ils me l’ont enlevé. » Galahad est peut-être le champion qui s’adapte le mieux à l’espagnol. « Je pense que oui. Malgré cela, c’est un combattant qui va se battre, il est rusé, ambidextre… mais je pense qu’il n’est pas au niveau de Gary Russell (il a perdu contre lui en 2019 par un cut). Je pense que dès que je le frapperai un peu, je sortirai et chercherai à faire défiler. Nous avons une stratégie claire pour vous battre. Je vais faire un travail d’usure et ça se verra dans la partie finale », conclut-il.