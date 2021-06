Une bande-annonce de film ‘Woke’ sort et rivalise pour la chose la plus grinçante qui existe – RedState ⋆ .

Parfois, les titres peuvent être hyperboliques, mais je pense vraiment que celui-ci sous-estime ce que je suis sur le point de partager avec vous. En fait, vous devriez vous plaindre à la direction du fait que ce n’est pas assez un appât à clics.

Apparemment, les génies éveillés à Hollywood ont décidé de faire un film dicté par l’obsession actuelle de la nation pour la race et la justice sociale, et ils l’ont fait en exploitant tous les stéréotypes ridicules inventés par la gauche connus de l’homme en ce qui concerne la façon dont les Noirs et les Blancs sont censés interagir.

La bande-annonce de la bien nommée ‘Karen’ a été publiée, et c’est peut-être la chose la plus grinçante que j’aie jamais vue.

Je ne sais pas ce qui est pire, la bande-annonce elle-même ou celles des médias sociaux affirmant qu’il s’agit d’une représentation absolument factuelle de l’Amérique. Je suis convaincu que quiconque pense vivre dans une zone fortement ségréguée, soit entièrement blanche soit entièrement noire, et n’a aucune idée de ce à quoi ressemble l’interaction raciale réelle dans les parties normales du pays (c’est-à-dire en dehors des villes bleues fortement ségréguées ).

Je veux dire, ce n’est même pas créatif. L’utilisation du nom “Karen” est essentiellement un mème joué à ce stade. Trouvez au moins quelque chose de plus original que de parodier involontairement une femme blanche d’âge moyen qui ne sait pas comment se comporter avec les Noirs. Il y a en fait des histoires valables et intéressantes à raconter en ce qui concerne le dépassement des divisions raciales dans ce pays. À part cela, optez simplement pour la voie de la parodie et réalisez un film hilarant dans le processus. Ce qui est drôle, c’est que dans la réalité de notre moment sociétal actuel, votre “Karen” moyenne est beaucoup plus susceptible d’avoir peur d’être accusée de racisme, au point qu’elle ne le propagerait jamais.

Mais, au final, ce n’est qu’un film, alors prenez-le pour ce qu’il est, je suppose. Il ne fonctionnera pas bien sous quelque forme que ce soit, mais Hollywood n’est plus en train de bien faire. Au contraire, ils s’occupent de signaler la vertu sur un certain nombre de problèmes de gauche. Tant que suffisamment de personnes sont prêtes à mettre le feu à leur argent, le cycle continuera.

Quoi qu’il en soit, profitez au moins du rire.