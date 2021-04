Une bande dessinée pour notre président de bande dessinée ⋆ .

Je pensais sûrement que cette couverture de bande dessinée qui m’est venue par-dessus le tableau était une blague ou une satire en quelque sorte, mais non – c’est réel!

Voici une partie de la description de l’éditeur:

Le Dr Jill Biden est la Première Dame des États-Unis d’Amérique, et elle définit ce rôle d’une manière qu’aucune autre Première Dame n’a devant elle. Mère, grand-mère et éducatrice de longue date, la Dre Biden a travaillé sans relâche pour sensibiliser les gens aux problèmes des femmes et aux problèmes qui affectent les familles. Bien qu’elle qualifie les collèges communautaires de «l’un des secrets les mieux gardés des États-Unis», ce n’est un secret pour personne qu’elle est l’avocate et la sympathisante la plus connue de Joe Biden. Lisez son histoire d’amour, de perte, de foi et de rédemption dans cette nouvelle bande dessinée de TidalWave Comics.

«Nous pensons qu’il est important pour les lecteurs d’avoir des modèles inspirants, de se renseigner sur des personnes extraordinaires qui ont surmonté des défis pour faire une différence dans le monde. C’est le processus de réflexion que Darren G. Davis a suivi avant de créer la série de bandes dessinées «Female Force».

L’écrivain Michael Frizell, enseignant à la Missouri State University à Springfield, «Jill Biden est une éducatrice comme moi, ce qui me facilite la recherche de ce script que certaines des missions que j’ai eues de TidalWave. Quand j’écris ces scripts, je pense à la bande dessinée comme à un album photo. Avec une vingtaine de pages à travailler et environ cinq images par page, comment puis-je raconter l’histoire de Jill Biden en cent images?