Une bande dessinée rare de 1938 avec la première apparition de Superman se vend à 3,25 millions de dollars ⋆ .

* Une bande dessinée rare de 1938 qui présente la première apparition de Superman vendu pour 3,25 millions de dollars mardi.

La bande dessinée en parfait état aurait été déterrée parmi une pile de vieux magazines de cinéma, rapporte PEOPLE. Le légendaire Action Comics # 1, qui était autrefois vendu pour un sou, a été acheté pour un prix record lors d’une vente privée, a annoncé mardi Comic Connect. La vente bat le record établi par un autre exemplaire d’Action Comics # 1 qui s’est vendu en 2014 pour 3 207 852 $.

«Avec la tendance à la hausse des valeurs de collection et les crypto-monnaies frappant de nouveaux millionnaires quotidiennement, je m’attends et je prévois que les prix des bandes dessinées continueront d’augmenter» Vincent Zurzolo, COO et co-fondateur de la maison de vente aux enchères, a déclaré dans un communiqué.

«Je pense que la bande dessinée reste l’investissement le plus convaincant avec des valeurs immatures par rapport à d’autres catégories», a-t-il poursuivi.

The 1938 Action Comics # 1 a été écrit par Jerry Siegel et Joe Shuster et présente le journaliste Clark Kent et son alter ego Man of steel de la planète Krypton.

“Il s’agit d’une bande dessinée de 83 ans dans un état quasi-vierge qui a lancé tout le genre de super-héros qui fait tellement partie de notre culture populaire”, a déclaré Zurzolo à propos de la bande dessinée. «Sans cette bande dessinée et l’introduction de Superman, les bandes dessinées seraient probablement mortes il y a plusieurs décennies.»

“Au cours de mes 35 années en tant que revendeur, je n’ai jamais vu le marché de la bande dessinée vintage plus fort, et je savais que cette vente Action # 1 était toujours une question de savoir quand ce n’est pas si”, at-il ajouté.

Selon USA Today, environ 100 numéros d’Action Comics # 1 seraient encore en existence.