Juridique & Réglementaire

Une banque allemande va émettre des actions cotées sur la blockchain, le régulateur financier approuve le prospectus sur les valeurs mobilières

La société allemande WEG Bank AG a annoncé mardi avoir réalisé une percée dans la tokenisation des actions. Et avec cela, elle est devenue la première entreprise à mettre toutes ses actions sur la blockchain, conformément à l’annonce de l’entreprise.

« Nous attendions avec impatience la publication de cette nouvelle de l’entreprise depuis longtemps », a déclaré Matthias von Hauff, PDG de TEN31 Bank, la division fintech de WEG Bank AG.

C’est un moment historique et une solution innovante pour le secteur financier allemand ! 😎

En tant que première banque allemande de tous les temps, @Ten31Bank a créé son propre registre des actions sur la blockchain. #DeFiBank https://t.co/otBGovjN1I – TEN31 (@TEN31Bank) 3 août 2021

BaFin, le régulateur financier du pays, a également approuvé le prospectus relatif aux titres de la banque pour la collecte de fonds publique. Matthias von Hauff a dit :

« Avec l’approbation du prospectus, la BaFin a agi et pris une décision de manière prospective. Nous avons suivi l’appel selon lequel les banques doivent devenir plus innovantes et avons écrit un morceau de l’histoire financière allemande avec notre prospectus. »

Bientôt, les investisseurs privés pourront acheter des actions de la banque, qui devrait émettre 2 830 000 nouvelles actions à partir d’octobre. La banque publiera prochainement plus de détails sur l’offre d’actions.

À travers les « actions cotées en blockchain », ou BLS en abrégé, la banque vise à fournir la transparence et la preuve nécessaires de la propriété des actions de la société, ce qui les protégera également contre la manipulation ou la perte de données.

La banque rendra également possible le trading secondaire, ouvrant la possibilité à toute entreprise de négocier ses actions sur un échange cryptographique. “Cette forme de financement aide énormément, en particulier pour les entreprises de taille moyenne, car des actions pourraient soudainement être disponibles dans le monde entier”, a déclaré Matthias von Hauff.

Pendant ce temps, récemment, la principale bourse de crypto-monnaie Binance a abandonné ses offres de produits dérivés et à terme en Allemagne et dans d’autres régions d’Europe.

Au milieu de cela, le 2 août, la loi est entrée en vigueur dans le pays qui permet à certains fonds institutionnels d’investir pour la première fois jusqu’à 20%, des milliards de dollars, dans des actifs cryptographiques.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.