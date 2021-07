Une banque britannique n’autorisera plus les paiements par carte à Binance

Au cours de la semaine dernière, plusieurs utilisateurs de crypto-monnaie qui étaient également clients de la banque multinationale britannique Barclays ont signalé des problèmes pour obtenir leurs paiements à l’échange de crypto-monnaie Binance. Il n’a pas fallu longtemps pour que les rumeurs commencent à circuler, beaucoup supposant que Barclays bloque intentionnellement les paiements à Binance.

Maintenant, après une semaine de silence, l’institution financière a décidé de sortir et de confirmer les rumeurs, annonçant à ses titulaires de carte que leurs paiements par carte de débit et de crédit à Binance ne seraient pas autorisés. La banque n’a pas précisé pendant combien de temps les paiements pourraient être désactivés ou s’ils seront à nouveau activés.

Tout ce que l’on sait, c’est ce que la banque a dit à ses clients, qui a été rendu public après l’annonce de l’un des cofondateurs d’un panel d’investissement cryptographique, Wealth Kode. Le co-fondateur, qui ne dit que Lee sur Twitter, a publié une photo de l’annonce qui dit : « Alors que vous avez effectué un paiement à Binance cette année, nous voulions vous informer que nous arrêtons les paiements effectués par carte de crédit/débit jusqu’à nouvel ordre. remarquer. C’est pour aider à garder votre argent en sécurité. Pour plus d’informations, recherchez FCA Binance en ligne. Nous vous prions de nous excuser pour toute gêne occasionnée. Votre équipe Barclays ».

Lee, comme de nombreux autres clients de Barclays, a été enragé par l’annonce, soulignant à la banque qu’elle n’avait ni le pouvoir ni la permission de choisir comment ses clients dépenseraient leur propre argent, beaucoup annonçant que Barclays était sur le point de perdre. ses clients.

Pourquoi Barclays a-t-il désactivé les paiements à Binance ?

Les clients en colère ont augmenté en nombre chaque jour qui passait au cours de la semaine dernière, et l’annonce n’a fait qu’alimenter leur mécontentement face à la décision de la banque. Pendant ce temps, le responsable des comptes de médias sociaux de la banque a réagi principalement en référant les clients à la Financial Conduct Authority (FCA) du site Web britannique.

La raison de la décision pourrait être le propre avertissement de la FCA contre Binance Markets Limited qui a été publié le 26 juin. Le régulateur a noté que la bourse ne pourra plus participer à aucun service financier réglementé au Royaume-Uni. L’annonce ciblait également les utilisateurs, les mettant en garde contre les publicités en ligne sur les réseaux sociaux qui promettent des retours sur investissement élevés dans l’industrie de la cryptographie.

Binance elle-même a répondu à cette déclaration le 1er juillet, affirmant que BML est une entité juridique et commerciale distincte et que la décision de FCA n’empêche pas l’échange Binance d’origine de fournir des services aux utilisateurs britanniques. Barclays n’est apparemment pas d’accord, étant donné qu’il a décidé de désactiver l’accès à Binance de son propre chef, sans même avertir les utilisateurs au préalable, prouvant une fois de plus que l’argent des utilisateurs n’est pas le leur à moins qu’ils ne soient les seuls à l’avoir et à l’administrer.

