Une banque crypto-friendly soutenue par Berkshire Hathaway de Warren Buffett prévoit une introduction en bourse de 2 milliards de dollars sur le Nasdaq – News 24

Nubank, une banque numérique brésilienne soutenue par Berkshire Hathaway de Warren Buffett, aurait prévu une offre publique initiale (IPO) sur le Nasdaq. Nubank est compatible avec la cryptographie et propose des investissements dans un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin. La banque a déclaré: “L’ETF de crypto-monnaie peut être un moyen de démocratiser davantage l’accès au marché de la crypto.”

Une banque numérique soutenue par Berkshire Hathaway de Warren Buffett aurait l’intention d’introduire une introduction en bourse sur le Nasdaq

Nu Pagamentos SA, également connue sous le nom de Nubank, prévoit une offre publique initiale (IPO) de plus de 2 milliards de dollars à la bourse du Nasdaq pour la fin de cette année, a rapporté Bloomberg jeudi, citant des personnes proches du dossier.

Nubank est soutenue par Berkshire Hathaway Inc du milliardaire Warren Buffett. En juin, Berkshire a investi 500 millions de dollars dans la banque numérique basée à Sao Paulo qui compte plus de 40 millions de clients en Amérique latine.

Selon les gens, Nubank pourrait demander une valorisation de plus de 40 milliards de dollars. Cependant, les détails peuvent changer car les discussions sont toujours en cours. La banque était évaluée à 10,4 milliards de dollars après une levée de fonds privée début 2019, mais sa valorisation a grimpé à 30 milliards de dollars en juin après l’investissement de 500 millions de dollars de Berkshire.

Avec une valorisation de plus de 40 milliards de dollars, Nubank pourrait devenir la deuxième institution financière la plus importante d’Amérique latine. Le plus précieux est actuellement la société brésilienne Itau Unibanco Holding SA avec une valeur marchande de 55 milliards de dollars, suivie de Banco Bradesco SA avec environ 41 milliards de dollars.

Les banques gérant la vente d’actions dans le cadre de l’introduction en bourse prévue comprennent Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. et UBS Group AG.

Nubank est une banque crypto-friendly. Il propose des investissements dans un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin via Easynvest, une plate-forme de négociation qu’il a acquise et renommée «Easynvest by Nubank» plus tôt cette année.

L’ETF bitcoin proposé par Easynvest est QBTC11 de QR Asset Management. Il s’agissait du premier ETF bitcoin approuvé par la Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM). Elle est cotée à la bourse B3, l’une des plus grandes bourses d’Amérique latine et la deuxième plus ancienne du Brésil.

Citant le PDG de Tesla, Elon Musk, et le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, Nubank a expliqué sur le site Web d’Easynvest : « Un rapide [online] la recherche suffit pour découvrir que même des milliardaires comme Elon Musk et Ray Dalio se sont déjà intéressés à ce type d’actif. La banque a en outre écrit :

L’ETF de crypto-monnaie peut être un moyen de démocratiser davantage l’accès au marché de la crypto.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

