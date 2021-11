Une banque de Singapour a mis en garde contre les investissements en crypto-monnaie

La banque centrale de Singapour et les régulateurs financiers de Singapour ont mis en garde mardi contre de « fortes fluctuations de nature spéculative » et de grands risques pour les investisseurs de détail qui placent leur argent sur le marché volatil des crypto-monnaies.

La banque centrale de Singapour « désapprouve les crypto-monnaies et les jetons en tant qu’actif d’investissement pour les investisseurs de détail ». Ravi Menon, directeur général de l’institution, a déclaré lors du Singapore Fintech Festival.

Le bitcoin a augmenté d’environ 2,8% mardi. Ethereum, qui est la deuxième monnaie numérique au monde en termes de capitalisation boursière, a également augmenté de 1,57% et s’est négocié à 4 813,94 $, selon CoinMarketCap.

De même, Bitcoin a augmenté de 132% jusqu’à présent en 2021 et Ethereum a augmenté de 553% au cours de cette même période. Les deux crypto-monnaies ont connu des mouvements volatils tout au long de l’année.

Cependant, le marché des crypto-monnaies a subi des milliards de dollars de pertes au mois de mai de cette année. Après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a publié via un tweet que le constructeur de véhicules électriques cesserait d’autoriser l’utilisation de Bitcoin pour acquérir ses véhicules et produits associés.

« Les prix des jetons de crypto-monnaie ne sont basés sur aucun fondement économique et sont soumis à de fortes fluctuations spéculatives, les investisseurs de détail de ces jetons risquent de subir des pertes importantes. » Menon ajouté à l’événement.

En outre, des dizaines de pays à travers le monde se demandent comment réguler les crypto-monnaies. Et au moins jusqu’à présent, un seul pays, El Salvador, a adopté Bitcoin comme monnaie légale.

Singapour et sa position vis-à-vis des CBDC

Singapour n’est pas pressé de développer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pour le commerce de détail, a déclaré Menon. Qui décrivait les CBDC comme une version numérique des monnaies fiduciaires.

« Le besoin d’une CBDC de détail à Singapour n’est pas urgent, mais un cas d’utilisation potentiel de ces actifs est que les jetons cryptographiques facilitent les paiements transfrontaliers et le financement du commerce moins chers et plus rapides », a déclaré Menon.

« L’argent physique ne va nulle part, donc le besoin d’un dollar singapourien numérique est discutable à ce stade », a fait valoir Menon.

La monnaie numérique d’une banque centrale offre des avantages tels que l’inclusion financière ou l’élargissement de l’accès à différents services financiers. Mais ce n’est « pas une raison impérieuse » à Singapour, selon Menon. Depuis un pourcentage élevé de Singapouriens ont des comptes bancaires électroniques. Dans le même temps, les paiements électroniques dans le pays sont « répandus, très efficaces et compétitifs », a ajouté Menon.

Une autre raison pour laquelle un dollar numérique singapourien est de se couvrir contre une éventuelle substitution de monnaie locale. En tant que pièces de monnaie et CBDC étrangères entrant sur le marché et devenant largement accessibles.

« Il y a aussi la question de savoir si les habitants de Singapour sont à l’aise de n’avoir que des dépôts bancaires électroniques et non de l’argent liquide. » ajouta Menon.

Cela dit, la banque centrale de Singapour a reconnu qu’il y avait des avantages potentiels dans les CBDC, cependant, il n’y a pas une forte demande pour l’actif. Menon a ajouté lors de l’événement que la banque centrale de Singapour travaillera avec le secteur privé pour commencer à développer la technologie et l’infrastructure nécessaires pour émettre une CBDC de Singapour si les autorités réglementaires décident de l’exiger à l’avenir.

