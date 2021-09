Une banque européenne avec .600 milliards d’AUM lance un service de garde cryptographique

CACEIS, qui détient 4,96 billions de dollars d’actifs sous garde, est sur le point de lancer un service de garde cryptographique, a rapporté CoinDesk, citant deux personnes familières avec les plans.

La banque, qui détient 4,96 billions de dollars d’actifs sous sa garde, travaille avec un fournisseur de technologie de garde basé en Suisse, Metaco. Metaco fournit déjà ses services à un certain nombre de prêteurs européens, dont BBVA et Standard Chartered.

CACEIS recherche un prestataire complet et intégré au marché de la cryptographie pour répondre à leurs différents besoins et pas seulement en matière de garde.

La banque dont le siège est à Paris est détenue par le Crédit Agricole (69,5%) et Banco Santander (30,5%) et fournit ses services aux gestionnaires d’actifs, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, private equity, fonds immobiliers, courtiers et clients entreprises.

Plus tôt cette année, le plus grand dépositaire au monde et la plus ancienne banque des États-Unis, BNY Mellon, a annoncé qu’il détiendra et transférerait Bitcoin au nom de ses clients pour lesquels il a investi dans la société de technologie de garde Fireblocks.

À l’époque, il a en outre déclaré qu’il couvrirait également les pièces stables, les titres symboliques, les actifs réels et, éventuellement, même les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) dans son unité d’actifs numériques.

