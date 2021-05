Une banque ou un HFC: quel est le meilleur pour un prêt immobilier?

En outre, les taux de prêt bancaire les moins chers sont souvent réservés aux femmes candidates / codemandeurs avec des scores de crédit stellaires.

Si vous envisagez d’acheter une maison, il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas où obtenir le prêt immobilier – une banque ou une société de financement du logement (HFC). Il est important pour les acheteurs de choisir le bon type de prêteur en fonction de leurs besoins. Ils doivent faire un choix pragmatique et éclairé en fonction de facteurs critiques tels que les taux d’intérêt applicables, le coût et la facilité d’emprunt, les critères d’éligibilité, etc.

Obtenir un prêt immobilier auprès d’une banque

Les banques non seulement traitent des prêts immobiliers, mais proposent également divers autres types de produits de prêt tels que les prêts automobiles, les prêts personnels, les prêts commerciaux, les prêts or, etc. Les prêts bancaires à taux variable décaissés après octobre 2019 doivent être liés à une référence externe comme le taux repo de la Reserve Bank of India (RBI). Ainsi, si le taux repo est la référence sous-jacente d’un prêt immobilier bancaire, les emprunteurs verront des changements rapides et proportionnels de leur taux d’intérêt sur les prêts applicables avec les changements du taux directeur.

L’idée derrière l’introduction du nouveau régime de prêt était de permettre une transmission rapide des avantages de la réduction des taux aux emprunteurs. Cependant, ils doivent également garder à l’esprit que leurs versements mensuels assimilés (IME) sont susceptibles d’augmenter au fur et à mesure que le taux de pension augmente.

Cela dit, les banques proposent des produits de prêt immobilier avec différentes options EMI, comme un prêt immobilier avec une facilité de découvert, un prêt immobilier avec des options de paiement EMI progressif ou progressif, des plans de remboursement flexibles, etc. le temps de traitement pour l’approbation des prêts, sauf s’ils sont pré-approuvés par nature.

Un emprunteur en herbe doit remplir une longue liste de critères d’éligibilité pour obtenir un prêt immobilier auprès d’une banque. Si leur pointage de crédit n’est pas à la hauteur (lire ci-dessous 750), la banque peut facturer une prime de risque plus élevée qui se traduit par un taux d’intérêt plus élevé sur le prêt. En outre, les taux de prêt bancaire les moins chers sont souvent réservés aux femmes candidates / codemandeurs avec des scores de crédit stellaires.

Obtenir un prêt immobilier auprès d’un HFC

Les HFC sont des sociétés de financement non bancaires (NBFC) spécialisées dans les prêts immobiliers. Leurs produits de prêt se limitent aux prêts immobiliers et aux instruments connexes. Les critères d’éligibilité pour les prêts HFC pourraient être moins stricts que ceux des banques. Ils permettent souvent une certaine flexibilité tout en tenant compte des critères de revenu, de la cote de crédit, de l’exigence de marge monétaire, de la période de remboursement, etc. du demandeur. Le temps de traitement des prêts avec les HFC pourrait également être plus rapide et relativement simple.

Cependant, les taux d’intérêt des prêts immobiliers HFC sont indexés sur leurs taux préférentiels qui sont parfois plus élevés que les taux des prêts immobiliers bancaires, bien que l’écart entre les taux d’intérêt les plus bas offerts par ces entités se soit considérablement réduit ces derniers mois.

Cependant, en termes de frais de traitement et de pénalités, les HFC pourraient être plus coûteux que les banques. De plus, étant donné que les HFC fixent leurs taux d’intérêt à leurs taux de prêt préférentiels et non au taux de pension comme la plupart des banques, ils pourraient mettre plus de temps à transmettre à leurs emprunteurs les avantages de la baisse des taux découlant d’une baisse du taux de pension.

Comment faire un choix

Vous devez soigneusement évaluer vos besoins réels en matière de prêt pour prendre la bonne décision lors de la sélection d’un prêteur. Si vous recherchez un taux d’intérêt de référence à prix transparent, pouvez attendre un peu plus longtemps pour le traitement du prêt si nécessaire, avoir une cote de crédit supérieure à 750 et remplir facilement les critères d’éligibilité, vous pouvez opter pour un prêt bancaire au logement.

En revanche, si vous ne répondez pas aux critères d’éligibilité des banques ou souhaitez un délai de traitement plus court, vous pouvez opter pour un prêt immobilier avec un HFC même si cela implique un taux d’intérêt légèrement plus élevé. Cela dit, vous pouvez toujours transférer votre prêt à un autre prêteur si vous n’êtes pas satisfait de votre prêteur actuel. Cependant, au lieu de payer le coût du changement de prêt et d’éviter des difficultés inutiles, il est toujours préférable de sélectionner avec prudence le prêteur qui répond le mieux à vos besoins dès le départ.

L’écrivain est PDG de BankBazaar.com

