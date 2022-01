Une banque privée en Italie permettra à ses clients d’acheter du Bitcoin

Récemment, We Wealth, un magazine financier, a révélé que les clients de Generali Banking pourront acheter et vendre du Bitcoin (BTC) via l’application de la banque. 2022 sera-t-elle l’année d’une plus grande adoption de la cryptographie ?

Banca Generali met en place une rampe d’accès au Bitcoin

Banca Generali est une banque italienne avec 87 milliards de dollars d’actifs, étant l’une des institutions bancaires les plus importantes du pays. Et, comme indiqué précédemment, ils ont pris la décision d’activer une rampe d’accès au Bitcoin pour leurs clients.

Cela se produit dans le cadre d’un partenariat avec la société Conio, une Fintech fondée à San Francisco, aux États-Unis, par deux Italiens. Fait curieux, Generali Banking est l’un des principaux investisseurs de cette entreprise.

Les deux sociétés se sont associées en décembre 2020 lorsque la banque a acquis une participation de 14 millions de dollars dans Conio. Il était prévu de lancer ce service ensemble en 2021. Cependant, comme on peut le voir, cela n’a pas été possible. Malgré cela, Riccardo Renna, directeur des opérations de Banca Generali, est convaincu que le projet sera lancé début 2022.

De cette façon, les plus de 300 000 clients de Banca Generali auront accès à Bitcoin via un portefeuille directement lié à leur compte bancaire.

« Le tout avec l’avantage supplémentaire de débiter ou de créditer directement sur votre compte courant pour l’achat et la vente de Bitcoins sans avoir à dépendre de cartes de paiement ou à transmettre des données à des tiers », a rapporté Wealth.

De même, Renna a expliqué au magazine avoir travaillé avec Conio sur « une solution de garde innovante basée sur un système de signatures multiples qui assure la garde de Bitcoin et la possibilité de récupérer le portefeuille dans certains cas, comme celui d’une succession ».

Il est important de comprendre que cette solution d’entiercement est possible car la banque conserve la troisième clé de sécurité au nom du client.

Quels sont les plans bancaires ?

Comme indiqué précédemment, il s’agit d’une association d’un an et, par conséquent, les crypto-monnaies font partie des plans de Banca Generali depuis 2020.

Et en fait, Renna a expliqué à We Wealth que l’intégration de Bitcoin dans leurs services faisait partie d’un plan plus vaste. Ceci dans le but d’offrir à ses clients des services nouveaux et innovants.

De plus, selon Binance, Renna a expliqué que Banca Generali est consciente que « … la future structure des marchés financiers sera certainement influencée par la technologie blockchain ». Et, par conséquent, ils travaillent main dans la main avec Conio pour étudier les adaptations possibles de la Blockchain à leurs processus et systèmes.

Cependant, de nombreux détails sont encore inconnus. Par exemple, le rapport ne révèle pas si l’application de la banque autorisera ou non le transfert de Bitcoin vers des portefeuilles externes.

Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que de plus en plus de banques décident de proposer des solutions basées sur les crypto-monnaies ou la technologie Blockchain. Tout semble donc indiquer que ce nombre va augmenter tout au long de 2022.

