Une base de données européenne montre plus de 405 250 blessures causées par le vaccin covid, plus de 10570 décès (à ce jour)

par Ethan Huff, Natural News:

Les dernières données d’EudraVigilance, une base de données européenne sur les blessures et les décès dus aux vaccins, suggèrent que plus de personnes tombent maintenant malades et meurent des injections de coronavirus de Wuhan (Covid-19) que du virus lui-même.

La ressource sur les effets secondaires montre qu’au 8 mai 2021, 405 259 personnes ont été blessées à la suite de piqûres de virus chinois, tandis que 10570 autres sont décédées. La base de données décompose également les blessures et les décès associés à chaque type spécifique de jab, y compris ceux proposés par Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Janssen (Johnson & Johnson).

Jusqu’au 8 mai, l’injection Pfizer-BioNTech a causé quelque 170 528 blessures et 5 368 décès. Parmi les blessures les plus courantes figurent les troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, les troubles sanguins et lymphatiques, les troubles gastro-intestinaux, les troubles respiratoires et thoraciques et les troubles vasculaires.

Au cours de la même période, l’injection de Moderna a causé 22 985 blessures et 2 865 décès. Les mêmes effets secondaires mortels associés à l’injection Pfizer-BioNTech sont également associés à celui-ci, ainsi que des infections, des troubles oculaires, des troubles psychiatriques, des problèmes de reproduction et des affections cutanées.

En ce qui concerne le tir d’AstraZeneca, 208 873 blessures ont été signalées et 2 102 décès. Au bas de la liste, ironiquement, se trouve l’injection de J&J avec 2873 blessures et 235 décès.

Les médecins américains de première ligne publient une vidéo reliant la poussée du vaccin contre les covid à une mortalité accrue

Pour aider les gens à mieux comprendre les effets de ces injections, les médecins de première ligne américains (AFLDS) ont publié une vidéo – voir ci-dessous – qui illustre comment une mortalité accrue est observée partout dans le monde où les vaccins contre le virus chinois sont largement administrés.

Les données contenues dans la vidéo proviennent de healthdata.org ainsi que de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), un centre de recherche indépendant sur la santé de la population à UW Medicine.

Dans presque tous les pays évalués, les taux de mortalité ont augmenté presque immédiatement après l’introduction des vaccins contre la grippe de Wuhan. Voilà pour «sauver des vies».

Sur Health Impact News, il existe également une liste exhaustive de certains des cas les plus médiatisés de blessures et de décès dus au vaccin contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19). Le rappeur DMX y figure, avec Eric Clapton et bien d’autres.

Les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui vont quelques jours au-delà de ce qu’EudraVigilance a publié, montrent un nombre de décès encore plus élevé. Plus de 4434 personnes, admet le CDC, sont décédées des suites du vaccin contre la grippe de Wuhan le 10 mai.

Combien de personnes supplémentaires doivent-elles tomber malades et mourir avant qu’une personne en position de pouvoir n’intervienne pour en dire assez? Si le but de cette campagne de vaccination de masse est de sauver des vies, alors pourquoi personne n’y met-il un terme maintenant que nous savons que les injections détruisent des vies?

Dans la section des commentaires de Health Impact News, une femme affirme avoir reçu une injection de virus chinois sans autorisation alors qu’elle était sous le couteau pour une chirurgie de réparation d’une hernie à l’hôpital Sturgeon en Alberta, au Canada. Est-ce également un phénomène répandu?

«J’ai dit au chirurgien deux semaines auparavant que je ne voulais pas ou n’avais pas besoin du vaccin, mais ils m’ont quand même injecté», a écrit cette personne, affligée par la situation. «J’ai l’impression que mon corps et mon âme ont été violés.»

En savoir plus @ NaturalNews.com