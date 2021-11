Une base militaire de San Diego explose après qu’un homme armé d’un couteau a tenté de briser la porte

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un individu a été abattu vendredi devant l’entrée d’un dépôt de recrues du Corps des Marines en Californie.

Les responsables de la base ont déclaré à la police que la personne avait été tuée par balle par un garde devant la porte du dépôt de recrutement du Corps des Marines à San Diego, juste à côté de la Pacific Coast Highway.

« Le personnel de la base a donné des ordres verbaux pour arrêter le véhicule, moment auquel l’individu est sorti de son véhicule et s’est approché avec un couteau et une intention hostile », a déclaré le premier lieutenant Joshua Collins du Marine Corps Recruit Depot dans une déclaration à Fox News Digital. « Après plusieurs avertissements, l’individu a été abattu par le personnel de la base. Les services d’urgence ont été appelés et l’individu a été déclaré mort sur les lieux à 12 h 16. D’autres détails concernant cette situation font actuellement l’objet d’une enquête par le Naval Criminal Investigation Service. »