Une base militaire du Texas rapporte la mort d’un pilote de l’Air Force et 2 blessés dans un « incident » sur la piste

Un pilote de l’Air Force a été tué vendredi et deux autres ont été blessés lors d’un incident sur piste impliquant deux avions au Texas, ont annoncé des responsables.

L’incident s’est produit vers 10 heures du matin et impliquait deux avions T-38C Talon, selon un communiqué de presse de la 47e escadre d’entraînement au vol de la base aérienne de Laughlin près de Del Rio, qui se trouve à la frontière américano-mexicaine.

Un pilote basé à la base aérienne de Laughlin est décédé vendredi et deux autres ont été blessés lors d’un incident sur la piste, ont annoncé des responsables. (Senior Airman Nicholas Larsen/Air Force)

« Perdre des coéquipiers est incroyablement douloureux et c’est avec le cœur lourd que j’exprime mes sincères condoléances », a déclaré le colonel Craig Prather, commandant de l’escadre d’entraînement. « Nos cœurs, nos pensées et nos prières accompagnent les pilotes impliqués dans cet incident et leurs familles. »

L’un des pilotes blessés a été emmené au centre médical régional de Val Verde à Del Rio, soigné et libéré. L’autre pilote a été évacué vers le Brooke Army Medical Center à San Antonio et reste dans un état critique.

Un T-38 Talon avec le 2e escadron d’entraînement de chasse, la base aérienne de Tyndall, en Floride, commence à monter en altitude en route vers un champ d’entraînement au-dessus du golfe du Mexique. (Photo de l’US Air Force par le sergent-chef Burt Traynor/libérés)

Les noms des personnes impliquées dans l’incident meurtrier n’ont pas été divulgués.

Une enquête est en cours. La 47e escadre d’entraînement au pilotage forme les pilotes de l’armée de l’air et de ses éléments de réserve et de garde nationale. L’unité utilise des avions T-6A Texan II, T-38C Talon et T-1A Jayhawk pour préparer les aviateurs, selon le site Web de l’unité.

Le T-38 Talon est un avion d’entraînement bimoteur supersonique à haute altitude utilisé dans une variété de rôles en raison de sa conception, de son économie d’exploitation, de sa facilité d’entretien, de ses hautes performances et de son dossier de sécurité exceptionnel. (Photo de l’US Air Force/Steve White)

L’étendue des dommages causés aux avions n’a pas été divulguée.