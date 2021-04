Une batterie de 5 000 mAh et trois caméras arrière, voici le nouveau realme C21 | La technologie

La firme chinoise realme a débarqué en Espagne il y a moins de cinq ans, mais depuis lors, ses lancements sont constants. Aujourd’hui, un nouvel appareil pour le bas de gamme, le realme C21, arrive sur notre marché.

Le nouveau realme C21 est un appareil bas de gamme, cela signifie qu’il est livré avec une série de fonctionnalités qui en font un appareil pour les utilisateurs non exigeants qui recherchent les bases. Cependant, l’essentiel pour realme consiste à équiper ce terminal d’une batterie de grande capacité et de plusieurs caméras.

Concernant le design le realme C21 est continu, il est construit en plastique de bonne qualité et son dos a une finition qui a une certaine texture. C’est dans cet arrière que sont logés les trois caméras et le lecteur d’empreintes digitales. Sur le devant se trouve l’écran de 6,5 pouces.

Est l’écran a une résolution HD + ou de 1600 x 720 pixelsQuant à la technologie de ce panneau, c’est LCD. Dans la zone supérieure de ce panneau, la caméra pour les selfies est logée, au format goutte ou encoche.

Si nous disséquons le realme C21 ce que nous trouvons est un processeur signé par MediaTek, le Helio G35 Gaming. Ce processeur possède huit cœurs d’une puissance de 2,3 GHz, bien qu’il porte le slogan du jeu, il s’agit toujours d’un processeur destiné à la gamme basse. Le GPU qui l’accompagne est l’IMG GE8320.

La capacité de stockage et la RAM dépendent de la version, pouvoir choisir entre 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage avec 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. Dans les deux cas, la mémoire est extensible à l’aide de cartes microSD. Nous avons déjà commenté la batterie, 5000 mAh, mais ce que nous n’avons pas dit, c’est qu’elle n’a pas de charge rapide.

Dans la section connexion, ce realme C21 est bien servi et est livré avec 4G, double NanoSIM, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC (uniquement dans le modèle avec 4 Go de RAM) et une prise jack 3,5 millimètres. La seule chose que nous considérons comme un retard est qu’au milieu de 2021, ce téléphone arrive avec microUSB au lieu d’USB de type C. Oui, c’est peut-être un terminal bas de gamme, mais il n’y a aucune excuse pour cela.

Le realme C21 vient remplacer le realme C11, le prix avec lequel il arrive est assez compétitif. Le modèle 3 Go et 32 ​​Go est au prix de 109 euros, tandis que le modèle 4 Go et 64 Go monte à 139 Go. Ils seront disponibles à partir du 5 mai en Espagne.