Une “bébé” ville pour commencer la défense du Carabao

21/09/2021

Le à 06:37 CEST

Roger Payro

Manchester City commence défendre la couronne de la Coupe Carabao. Les citoyens, qui ont remporté les quatre dernières éditions sous les ordres de Pep Guardiola, affrontent les seizièmes de finale accueillir les Wycombe à l’Etihad. Le club du Buckinghamshire, actuellement en League One – la troisième catégorie du football anglais – affrontera une équipe « skyblue » méconnaissable.

« Je n’ai pas d’alternative : nous allons jouer avec les jeunes. Certains joueurs ont besoin de repos et nous avons plusieurs gars de la carrière prêts à jouer & rdquor;, a déclaré Santpedor’s dans l’aperçu. Laporte, Stones, Rodri, Zinchenko et Gündogan sont absents pour cause de blessure Alors que d’autres titulaires réguliers auront une pause avant le calendrier exigeant qui arrive à City: Chelsea en Premier, le PSG en Ligue des champions et Liverpool à nouveau en championnat. Palmer et Roméo Lavia sont quelques-uns des acteurs locaux appelés à attirer l’attention.

Des rotations sont également attendues à Liverpool de Klopp, qui commence son parcours en Coupe EFL en visitant Norwich. Tu ne seras pas sûr Thiago, à nouveau blessé et pourrait ne pas revenir avant octobre.

En revanche, d’autres candidats au titre – Arsenal, Chelsea, Leicester, Manchester United, Tottenham- Ils entreront dans la mêlée à partir de mercredi. Ils le feront respectivement contre Wimbledon, Aston Villa, Millwall, West Ham et Wolves.