Une belle victoire contre un dur comme López me remettrait sur la bonne voie pour mener des combats encore plus importants

BAKERSFIELD, CA. (15 septembre 2021) – L’électrisant Omar “El Relámpago” Juárez reviendra au Mexicain Jairo López lors de la PBC Boxing Night sur FS1 et FOX Deportes ce dimanche 19 septembre depuis la Mechanics Bank Arena de Bakersfield, en Californie.

L’émission FS1 commence ce dimanche à 22 h HE / 19 h HP et sera dirigée par l’espoir invaincu des super poids plume Maliek Montgomery face à Aleem Jumakhonov dans un combat de 10 rounds.

La programmation de dimanche se poursuivra jusqu’à la Boxing Night de PBC sur FS1 le samedi 18 septembre et aura également lieu à la Mechanics Bank Arena de Bakersfield, en Californie, à partir de 19 h HE / 16 h HP et mettra en vedette le prospect. record en jeu contre le Colombien Deiner Berrio dans l’événement principal de 10 rounds de la nuit.

Les billets pour l’événement, promu par TGB Promotions, sont déjà en vente sur AXS.com.

Voici ce que Juarez avait à dire sur sa formation, mettant sa première défaite professionnelle dans le rétroviseur, et plus encore :

Sur son dernier camp d’entraînement :

«Je suis allé à Las Vegas pour m’entraîner aux côtés de partenaires d’entraînement d’élite. Je sentais aussi que je devais changer ma façon de me préparer physiquement. J’ai passé beaucoup de temps à courir à haute altitude du mont Charleston. Cette expérience à Vegas a été formidable, et je sais que je serai mieux préparé à affronter ce combat par rapport au précédent »-

Sur son rival Jairo López :

«Lopez est un adversaire très coriace qui a affronté plusieurs bons combattants. Je prévois qu’il sortira pour montrer de son mieux, car tout le monde s’est entraîné dur pendant la pandémie. Je me battrai à mon rythme et comme je sais comment ».

Sur ce qu’une victoire ferait pour sa carrière :

« Je viens de subir ma première défaite en tant que professionnel et je veux déjà gagner à nouveau. J’ai beaucoup réfléchi, mais je suis convaincu que je peux me racheter avec une performance spectaculaire. Une belle victoire contre un dur comme López me remettrait sur la bonne voie pour mener des combats encore plus importants. »

Sur les combats pour FS1 :

« Se battre pour FS1 est une véritable bénédiction, et quelque chose que je ne néglige pas. Peu de combattants parviennent à démontrer leur talent sur une grande plate-forme, je suis donc reconnaissant à mon équipe et à tous ceux qui continuent de croire en moi. Je suis prêt à ravir les fans.”