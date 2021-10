Une bien meilleure épopée de foule que «The Many Saints of Newark»

Pour tout ce qui a déjà été dit sur The Many Saints of Newark, le film prequel des Sopranos écrit depuis longtemps par David Chase qui est maintenant dans les salles et sur HBO Max, je me retrouve néanmoins rappelé d’une citation d’Orson Welles sur Le Parrain qui se sent également applicable à l’univers des Sopranos. Le parrain, s’est plaint Welles, “était la glorification d’une bande de clochards qui n’ont jamais existé”. De même, Tony Soprano et le reste des gangsters punk en herbe avec des surnoms idiots n’ont pas à prétendre faire partie d’une épopée mafieuse, en ce qui me concerne. Pas quand il y en a un autre que vous devriez absolument vérifier, c’est aussi sur HBO Max. C’est l’émission en langue italienne Gomorrah, qui n’est pas seulement une série de mafia sublimement géniale – avec des personnages beaucoup plus rugueux et une narration supérieure, des dialogues moins grinçants et un patron sous la forme de Genny Savastano qui fait la tête de la mafia du New Jersey. ressemble à un vendeur de voitures d’occasion.

Mais Gomorrhe est aussi, en fait, l’une des meilleures émissions de télévision disponibles actuellement.

Gomorrah – série originale HBO Max, maintenant en streaming

La série est si fantastique, raconte l’histoire, que Naples s’arrête pratiquement lorsque de nouveaux épisodes y sont diffusés (car tant de gens la regardent). Cela peut avoir un élément de vérité, par opposition à une véracité complète, mais je peux comprendre le sentiment, malgré tout. Je suis moi-même coupable de la même chose.

HBO Max diffuse actuellement quatre saisons de Gomorrhe, la quatrième étant ajoutée il y a quelques mois à peine. Une cinquième et dernière saison arrivera plus tard cette année. Pendant ce temps, il y a aussi un film parallèle autonome à regarder sur HBO Max appelé L’immortel. Il comble certaines des lacunes des saisons 3 et 4 de Gomorrah.

Tout au long de la série, la violence est choquante – ce que vous attendez d’un drame de la foule. Il y a aussi une authenticité dans ce spectacle qui peut être hypnotique pour les étrangers. Le dialecte napolitain de la série nécessite que des sous-titres soient montrés même à certains téléspectateurs en Italie. Et il y a une sorte d’esthétique quasi documentaire dans la cinématographie. Naples, et en particulier le quartier Scampia de la région avec l’emblématique complexe immobilier Le Vele qui est si central dans les visuels de l’émission, est représenté comme un paysage sombre et inquiétant, dépourvu de trop de couleurs.

Il y aura du sang

Plus important : les personnages ici sont moins des « gangsters », comme vous et moi concevons ce terme. Ils ressemblent davantage à des généraux et à des fantassins dans une guerre interminable et sanglante pour toujours. Personne ici à Naples, le territoire d’origine de la série, n’est né sous un mauvais signe avec une lune bleue dans les yeux.

Il peut également être utile pour les téléspectateurs américains de savoir que notre notion de la mafia telle qu’elle existe dans la culture pop est en réalité une représentation de la foule de Sicile, alors que dans d’autres régions d’Italie, cette même chose prend en fait des noms différents.

À Naples, la mafia est en fait connue sous le nom de Camorra, soi-disant dérivée de l’ancienne ville biblique de Gomorrhe que Dieu a détruite parce qu’elle était si méchante (aussi, voila, le titre de ce spectacle). Organisée il y a des siècles, la Camorra était une sorte de société secrète, engagée dans toutes sortes de crimes. Aujourd’hui, c’est un syndicat du crime organisé tentaculaire. En d’autres termes : Roberto Saviano, le gars qui a écrit le livre sur lequel cette série est basée ? Des menaces de mort constantes l’obligent à vivre caché avec un élément de sécurité. Il s’avère qu’écrire le livre littéral sur la foule est dangereux pour la santé.

Genny termine la saison 4 en allant aux matelas – la guerre arrive

Cela peut expliquer pourquoi l’histoire ici ne ressemble à aucune autre à la télévision. Et je ne suis pas prêt que ça se termine, pour tant de raisons. La performance de Salvatore Esposito en tant que Savastano est une masterclass d’acteur. La saison 4 se termine avec Genny allant littéralement aux matelas. Avec un sac en bandoulière, marchant sans un mot vers une cachette. Ses hommes écartent un faux mur pour ouvrir un passage secret, et Genny entre. Dans le trou sordide où il va s’accroupir, avant la guerre totale de la dernière saison de la série.

Cela est arrivé, en passant, après que Genny ait exécuté un personnage majeur, à la fin de la saison 4. Un acte qui, certes, m’a laissé la bouche grande ouverte sous le choc pendant environ une semaine après. Les ramifications vont bientôt produire un conflit aux proportions épiques. Parce que c’est la chose, la partie de cette vie qui est inévitable. Même lorsque les truands enfilent des costumes coûteux et achètent des suites penthouse et essaient de faire décoller des entreprises légitimes afin qu’ils puissent laisser le chaos et la drogue, la saleté et la terreur des rues pour de bon :

Personne, et surtout pas les riches mafieux, ne peut se cacher de l’un des avertissements les plus inquiétants du Livre Saint – que le salaire du péché est la mort.

Source de l’image : HBO Max