Une blessure à l’épaule a contribué à l’effondrement de la P8 de Sergio Perez

Sergio Perez a qualifié un P8 décevant pour le Grand Prix d’Espagne, mais a révélé qu’il soignait une blessure à l’épaule.

Le Mexicain a eu du mal à obtenir une forme cohérente dans le Red Bull lors des premiers tours de 2021, mais les qualifications sur le circuit de Barcelone-Catalunya seront classées en catastrophe.

Il ne gérerait que la 8e place sur la grille, plus de neuf dixièmes de moins que son coéquipier Max Verstappen sur ce qui a été un week-end de course très décevant jusqu’à présent.

Cependant, Perez attribue en partie la mauvaise performance aux qualifications à une blessure à l’épaule.

«C’était un peu difficile, je ne me sentais pas à 100% avec moi-même aujourd’hui», a-t-il déclaré aux journalistes à Barcelone.

«J’ai eu un petit problème d’épaule pendant les qualifications, et je me sentais juste mal tout au long.

«Mais j’ai parlé à l’équipe, nous avons tout revu et nous devrions revenir à 100% demain. C’était de pire en pire au fur et à mesure que la qualification se développait, et j’ai eu un peu plus de mal avec elle.

«C’était juste une mauvaise journée, je n’ai pas fait un bon tour de la journée.

«Q1 avait l’air bien, mais nous n’avons tout simplement pas progressé par la suite. Je n’étais pas à 100%, donc c’était très difficile de tirer le meilleur parti de la voiture en qualifications.

Si Perez luttait effectivement contre une douleur à l’épaule, sa vrille dans le gravier pendant la Q3 n’aurait pas du tout aidé les choses.

Mais alors qu’il admettait une mauvaise journée au bureau, il a fait appel aux performances passées pour montrer qu’il fait effectivement des progrès dans la RB16B.

Dernière fois au Portugal, Perez s’est qualifié et a terminé P4.

«Aujourd’hui, ce week-end n’a pas été un bon week-end dans l’ensemble. Cela a été pauvre de mon côté », a-t-il dit.

«Par le passé, on voit que les choses commencent à venir, et surtout le rythme, le rythme est là, le rythme long terme, du travail à faire sur la performance, c’est tout.

«Connaître un peu plus la voiture sera la clé.»

Perez partagera la deuxième ligne avec Daniel Ricciardo au GP d’Espagne tandis que son coéquipier Verstappen alignera la P2.

