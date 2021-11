Une blessure à l’orteil ne peut pas arrêter Rodgers alors que les Packers battent les Rams 36-28

Aaron Rodgers a résisté à la douleur d’une blessure à l’orteil, a lancé deux passes de touché et a également couru pour un score lors de la victoire 36-28 des Packers de Green Bay contre les Rams de Los Angeles dimanche.

Les Rams ont dominé Green Bay 11-0 au quatrième quart, mais leur tentative de retour s’est terminée lorsqu’Adrian Amos a récupéré un coup de pied offensif avec 17 secondes à jouer.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Rodgers a inscrit 28 sur 45 pour 307 verges alors que les Packers ont rebondi après une défaite de 34-31 au Minnesota. Le MVP en titre a lancé des passes de touché de 7 verges à Randall Cobb et de 5 verges à AJ Dillon.

Green Bay (9-3) n’a jamais perdu de matchs consécutifs au cours de la même saison au cours du mandat d’entraîneur de trois ans de Matt LaFleur.

Rodgers, qui n’a pas pratiqué toute la semaine, dit qu’il a une fracture de l’orteil auriculaire. La blessure l’avait amené à s’entraîner une seule fois dans la semaine précédant sa performance de 385 verges et quatre touchés au Minnesota.

Les Rams (7-4) ont perdu leur troisième match consécutif et ont continuellement commis des erreurs pour créer des opportunités de marquer pour Green Bay, qui a marqué 16 points sur trois revirements des Rams.

Matthew Stafford a inscrit 21 sur 38 pour 302 verges avec trois passes de touché. Mais il a également perdu un échappé pour mettre en place un touché et a eu une interception retournée pour un touché. Stafford a lancé un pick-6 dans chacun des trois derniers matchs.

Odell Beckham Jr. a réussi cinq attrapés pour 81 verges avec un touché de 54 verges lors de son deuxième match en tant que Ram. Les Packers ont poursuivi Beckham lorsque les Browns l’ont libéré plus tôt cette saison, mais la sélection à trois reprises du Pro Bowl a plutôt choisi les Rams.

Rodgers a ouvert le score et a donné l’avance aux Packers pour de bon avec un touché d’un mètre pour couronner un entraînement qui a commencé à la ligne des 6 mètres des Rams. Rashan Gary de Green Bay, revenant d’une blessure au coude qui l’avait mis à l’écart la semaine dernière, a limogé Stafford et a frappé le coude du quart-arrière pour provoquer un échappé que Preston Smith a récupéré pour donner le premier but aux Packers.

Au troisième quart, JJ Koski de Los Angeles renvoyait un botté de dégagement lorsque Dominique Dafney a forcé un échappé que Krys Barnes a récupéré aux Rams 27. Ce chiffre d’affaires a permis à Mason Crosby de marquer sur 29 verges, ce qui a porté l’avance de Green Bay à 30-17.

Plus tard dans le troisième, Rasul Douglas a marqué 36-17 en prenant l’avantage sur la passe de Stafford à Cooper Kupp et en marquant son premier touché en carrière sur un retour d’interception de 32 verges.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

BLESSÉE

Rams : Koski s’est blessé aux ischio-jambiers en seconde période.

Packers : Cobb n’a pas joué la deuxième mi-temps en raison d’une blessure à l’aine. Cobb a capté quatre passes pour 95 verges en première mi-temps. … Packers CB Kevin King n’a pas joué en raison de blessures au genou et à la hanche. … S Darnell Savage a marché lentement vers la ligne de touche après avoir reçu un coup dur sur le coup de pied d’en-jeu.

HOMMAGE À WOODSON

Les Packers ont rendu hommage à l’ancien arrière défensif Charles Woodson lors d’une cérémonie à la mi-temps. Le nom de Woodson a été placé sur la façade du Lambeau Field pour honorer son intronisation au Temple de la renommée du football professionnel.

Woodson a joué pour les Packers de 2006 à 2012 et a été le joueur défensif de l’année de la NFL en 2009.

MOMENT DE SILENCE

Une minute de silence a eu lieu avant le match en mémoire des victimes de l’accident du défilé dans la banlieue de Milwaukee à Waukesha, Wisconsin. Six personnes ont été tuées et plus de 60 ont été blessées lorsqu’un SUV s’est écrasé sur un défilé de Noël le 21 septembre. Darrell Brooks Jr., 39 ans, a été inculpé de cinq chefs d’homicide volontaire au premier degré.

SUIVANT

Rams : hôte de Jacksonville dimanche prochain.

Packers: Off la semaine prochaine avant d’accueillir Chicago le 12 décembre.